Basler Jubeltraube nach dem 2:0 gegen Lugano Keystone

Der FC Basel gewinnt das Spitzenspiel der 31. Runde und führt die Super League mit vier Punkten Vorsprung vor Servette an. Die Genfer unterliegen in St. Gallen 0:1.

Keystone-SDA SDA

Xherdan Shaqiri und Marin Soticek sorgten mit ihren Toren in der zweiten Halbzeit für den umjubelten Basler Sieg im St. Jakob-Park gegen Lugano.

Servette kassierte in St. Gallen die zweite Niederlage in Folge und musste den Leader ziehen lassen. Die Ostschweizer ihrerseits wahrten durch den Sieg die Chance auf einen Platz in der Championship Group. St. Gallen liegt zwei Runden vor der Teilung der Liga nur noch vier Punkte hinter dem im 6. Rang klassierten FC Zürich.

Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feierten die Grasshoppers. Die Zürcher siegten im Letzigrund dank drei Toren von Adama Bojang gegen Luzern 3:1 und liegen noch drei Punkte hinter Yverdon und dem rettenden 10. Platz.

Am Samstag erhielt die Aufholjagd der Young Boys einen Dämpfer. Der Meister kam nach vier Siegen in Serie im Heimspiel gegen Yverdon nicht über ein 1:1 hinaus. Lausanne siegte dank zwei späten Toren gegen Sion 2:0 und bleibt dem FCZ auf den Fersen. Dieser trennte sich im Kantonsderby auf der Schützenwiese 0:0 von Schlusslicht Winterthur.

Resultate und Rangliste:

Samstag: Winterthur – Zürich 0:0. Lausanne-Sport – Sion 2:0 (0:0). Young Boys – Yverdon 1:1 (0:1). – Sonntag: St. Gallen – Servette 1:0 (0:0). Grasshoppers – Luzern 3:1 (1:0). Basel – Lugano 2:0 (0:0).

1. Basel 31/55 (63:32). 2. Servette 31/51 (49:41). 3. Young Boys 31/50 (47:36). 4. Luzern 31/48 (55:49). 5. Lugano 31/48 (47:44). 6. Zürich 31/47 (43:42). 7. Lausanne-Sport 31/44 (50:43). 8. St. Gallen 31/43 (44:42). 9. Sion 31/35 (40:49). 10. Yverdon 31/33 (32:50). 11. Grasshoppers 31/30 (33:44). 12. Winterthur 31/24 (30:61).