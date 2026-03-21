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Zürich – Thun 2:1 Der FCZ schafft den Coup gegen den fast unschlagbaren Leader

SDA

21.3.2026 - 20:29

Kastriot Imeri musste mit Thun die erste Niederlage in diesem Jahr einstecken
Kastriot Imeri musste mit Thun die erste Niederlage in diesem Jahr einstecken
Keystone

Auch der FC Thun kann verlieren: Nach zwölf Siegen und einem Remis seit Mitte Dezember unterliegt der souveräne Leader beim FC Zürich mit 1:2.

Keystone-SDA

21.03.2026, 20:29

21.03.2026, 20:44

Etwas Glück benötigte der formschwache FC Zürich, um völlig überraschend seine Niederlagenserie nach vier Spielen gegen den schwersten Gegner der Liga zu beenden. Die beiden Zürcher Tore hatten sich nicht abgezeichnet. Damienus Reverson traf, nachdem die Thuner in der Startviertelstunde eine Reihe von guten Möglichkeiten ungenutzt gelassen hatten, und Ivan Cavaleiro erzielte in der 77. Minute das 2:1, als die Thuner dem zweiten Treffer näher schienen. Beide Male lieferte Valon Berisha die Flanke zu den Kopfball-Toren.

Der FC Thun reagierte auf die Rückschläge und korrigierte den ersten vor der Pause durch den zehnten Saisontreffer von Leonardo Bertone, der mit einem Kunstschuss erfolgreich war. In der zweiten Hälfte hatten sie Pech, dass Schiedsrichter Lukas Fähndrich bei einem Handspiel des jungen Zürchers Sebastian Walker im eigenen Strafraum beide Augen zudrückte. Nach dem Massstab im bisherigen Saisonverlauf hätte es einen Penalty geben müssen.

Gestohlen ist der Sieg des FC Zürich aber nicht. Er agierte in der Defensive konsequent und war mutig genug, um immer wieder mal für Torgefahr bei den Thunern zu sorgen. Nach den jüngsten Rückschlägen ist der Heimsieg für das Team von Dennis Hediger eine Erleichterung. In der Tabelle hat der FCZ nun zehn Punkte Reserve auf dem vorletzten Platz.

Telegramm:

Zürich – Thun 2:1 (1:1)

13'234 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 15. Reverson (Berisha) 1:0. 38. Bertone (Rastoder) 1:1. 77. Ivan Cavaleiro (Berisha) 2:1.

Zürich: Huber; Vujevic (73. Ihendu), Hack, Sauter; Tsawa, Palacio, Berisha, Walker (80. Comenencia); Kény, Reverson (73. Perea), Ivan Cavaleiro (87. Bangoura).

Thun: Steffen; Fehr (89. Roth), Montolio, Bamert, Heule; N. Reichmuth (75. Imeri), Bertone, Käit (88. Dähler), Meichtry (79. Dursun); Labeau (75. Ibayi), Rastoder.

Bemerkungen: Verwarnungen: 25. Vujevic, 41. Meichtry, 68. Tsawa, 84. Ibayi, 98. Perea.

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