FCZ-Trainer Dennis Hediger muss ein weiteres Mal dem Gegner in der Schlussphase beim Jubeln zuschauen Keystone

Der FC Zürich verliert ein weiteres Mal und zum dritten Mal in Folge durch ein spätes Gegentor. Kreshnik Hajrizi trifft im Letzigrund in der 85. Minute zum 2:1 für Sion.

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Als der eben eingewechselte Juan José Perea nach 70 Minuten einen Patzer von Sions Keeper Anthony Racioppi zum Ausgleich nutzte, schien es, als könnte der FC Zürich seine schwarze Serie der späten Gegentore am Samstag beenden und nach drei Niederlagen zumindest wieder einen Punkt holen. 68 Minuten fielen keine Tore, dann innerhalb von 17 Minuten drei, das entscheidende zweite für Sion durch Kreshnik Hajrizi in der 85. Minute Während Sion die Qualifikation für die Meisterrunde kaum mehr zu nehmen ist, kann der FCZ kann die Meisterrunde nun auch rechnerisch nicht mehr erreichen.

Zürichs schwarze Serie der späten Gegentore setzte sich abermals fort. Auch gegen Servette (1:2 in der 82. Minute) und gegen Lausanne-Sport (1:2 in der 92.) entglitten der Mannschaft von Trainer Dennis Hediger zuletzt in der Schlussphase Punkte. Hinzu kommen seit Februar späte Gegentore zweimal gegen YB, zweimal gegen Basel und einmal gegen die Grasshoppers.

Auch deshalb geht es für den FCZ in den acht verbleibenden Spielen nur noch gegen den Abstieg. Weil die Grasshoppers in Thun chancenlos blieben (1:5), beträgt die Marge zum ähnlich inferioren Stadtrivalen auf dem Barrageplatz nach wie vor sieben Punkte. Juan José Pereas erster Treffer seit mehr als einem Jahr im vierten Teileinsatz nach einem Achillessehnenriss und überstandener Wadenverletzung blieb ein schwacher Trost.

Telegramm:

Zürich – Sion 1:2 (0:0)

11'874 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 68. Kololli (Penalty) 0:1. 70. Perea 1:1. 85. Hajrizi (Surdez) 1:2.

Zürich: Huber; Comenencia (63. Kablan), Vujevic, Hack, Walker (80. Sauter); Palacio (63. Di Giusto), Berisha; Ivan Cavaleiro (80. Reverson), Tsawa, Phaëton (68. Perea); Kény.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Dubosson, Hefti; Chouaref (89. Berdayes), Kabacalman (89. Sow), Baltazar Costa, Kololli (73. Lukembila); Nivokazi (84. Surdez), Boteli (73. Chipperfield).

Bemerkungen: Verwarnungen: 48. Berisha, 50. Tsawa, 52. Kény, 61. Phaëton, 67. Hack, 92. Sow.