Winterthur – Thun 0:3 Der Leader lässt nichts anbrennen

SDA

25.2.2026 - 20:56

Ethan Meichtry schoss das 1:0 und musste später verletzt vom Platz
Keystone
Keystone

Der überragende FC Thun setzt seine Siegesserie fort mit einem 3:0 in Winterthur fort.

Keystone-SDA

25.02.2026, 20:56

25.02.2026, 21:08

Die Berner Oberländer feierten den neunten Erfolg in Serie und bauen die Führung an der Spitze der Super League gegenüber St. Gallen auf 14 Punkte aus.

Dass das Spiel auf der Schützenwiese vier Tage später als geplant stattfand, störte die Thuner nicht. Der Überflieger der Liga liess zwar in der ersten Halbzeit einige Torchancen ungenutzt, schlug dann aber bald nach Wiederanpfiff innerhalb von knapp fünf Minuten gleich zweimal zu. Ethan Meichtry erzielte sein achtes Saisontor, bevor Elmin Rastoder seinen elften Treffer schoss.

Rastoder kam bei seinem Schuss zugute, dass der Rasen im Strafraum, der am letzten Samstag noch teilweise gefroren gewesen war, recht uneben und abgenützt war. Winterthurs Keeper Stefanos Kapino sah auch deshalb bei dieser Aktion unglücklich aus. Der Grieche ist ohnehin nicht zu beneiden. Er kassierte später auch noch das 0:3 durch Kastriot Imeri und musste zum 75. Mal in der laufenden Meisterschaft hinter sich greifen, so oft wie noch kein anderer Goalie in der Super League nach 26 Runden.

Der FC Thun hielt sich schadlos und war nach einer ausgeglichen Startphase souverän auf Siegkurs. Der einzige Wermutstropfen für das Team von Mauro Lustrinelli war der verletzungsbedingt Ausfall von Shootingstar Meichtry. Der Schweizer U21-Nationalspieler musste nach einer Stunde mit schmerzendem Knie und humpelnd vom Feld.

Telegramm und Tabelle:

Winterthur – Thun 0:3 (0:0)

7300 Zuschauer. – SR Sanli. – Tore: 55. Meichtry (Matoshi) 0:1. 59. Rastoder (Matoshi) 0:2. 83. Imeri (Dursun) 0:3.

Winterthur: Kapino; Durrer, Arnold, Kryeziu; Rohner (60. Smith), Stéphane Cueni, Zuffi (76. Schneider), Sidler (88. Essiam); Jankewitz (60. Golliard); Hunziker, Burkart (76. Maluvunu).

Thun: Steffen; Fehr, Montolio (85. Heule), Bamert, Bürki; Roth, Käit; Meichtry (65. Imeri), Matoshi (65. Reichmuth); Labeau (76. Dursun), Rastoder (76. Ibayi).

Bemerkungen: Verwarnungen: 24. Kryeziu.

1. Thun 26/61 (60:28). 2. St. Gallen 26/47 (51:32). 3. Lugano 26/46 (43:31). 4. Sion 26/40 (39:30). 5. Basel 26/40 (39:34). 6. Young Boys 26/36 (52:52). 7. Luzern 26/33 (52:49). 8. Zürich 26/31 (39:50). 9. Lausanne-Sport 26/30 (39:42). 10. Servette 26/28 (44:51). 11. Grasshoppers 26/21 (34:47). 12. Winterthur 26/14 (29:75).

25.02.2026

Atalanta – Dortmund 4:1

25.02.2026

Atalanta – Dortmund 4:1

Atalanta – Dortmund 4:1

Kobel-Bock in der 94. Minute: Dortmund fliegt nach spätem VAR-Drama aus der Champions League

