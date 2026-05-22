  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League «Der liebe Gott meinte es gut mit uns»

SDA

22.5.2026 - 09:51

Die Grasshoppers jubeln über den Ligaerhalt
Die Grasshoppers jubeln über den Ligaerhalt
Keystone

Es sind zwei Welten, die sich nach dem Schlusspfiff des Barrage-Rückspiel im Zürcher Letzigrund auftun. Während GC über den Ligaerhalt jubelt, weint Aarau über den abermals verpassten Aufstieg.

Keystone-SDA

22.05.2026, 09:51

22.05.2026, 10:12

Am Ende liegen sie auf dem Boden – GC-Trainer Peter Zeidler und Captain Amir Abrashi. Der Ligaerhalt ist um kurz vor elf Uhr abends dank einem in der Verlängerung sichergestellten Sieg (2:1) geschafft. Die Barrage ist zum dritten Mal in Folge überstanden und die Last, die in diesem Moment von den beiden, von allen GC-Akteuren abfällt, sichtlich gross.

«Gott meinte es gut mit uns»

Wenig später tritt Abrashi vor die Medien. Mit einer geplatzten und bereits genähten Lippe sagt er: «Der Trainer hat heute super entschieden. Ich muss ihm die Hand geben, er hat eigentlich das Spiel entschieden.» Dass die entscheidende Szene ein umstrittener Penalty war, davon lässt sich Abrashi seine Freude nicht trüben. Die Situation einschätzen könne er nicht. «Ich habe gar nichts gesehen. Mir war wegen den Emotionen sowieso schwarz vor Augen. Der liebe Gott meinte es gut mit uns.»

«Zum Glück, Gott sei Dank, hat die Partie so geendet» sagt auch Samuel Krasniqi über den Ausgang des Spiels. Der Mittelfeldspieler der Grasshoppers betont, wie gross die Last sei, die nun von ihm abfalle. Die über 18'000 Fans hätten sie zusätzlich angetrieben. «Sie hatten es auch nicht einfach, zum dritten Mal in der Barrage. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr etwas zurückgeben können.»

Schon wieder kein Aufstieg

Anders ist die Gefühlslage bei Aarau. Wie Abrashi und Zeidler sackten auch die Gäste im Letzigrund zu Boden. Emotionen übermannten die Spieler, die während 120 Minuten gekämpft hatten. Der Klub, der seit elf Jahren versucht aufzusteigen, ist erneut auf den letzten Metern gescheitert.

Es ist eine Niederlage, mit der die Mannschaft wohl noch lange hadern wird. Weil die 80 Punkte, welche Aarau in der Saison sammelte, in den vergangenen 20 Jahren nur zweimal nicht zum direkten Aufstieg gereicht hätten. Und, weil die Barrage so knapp endete, wie es noch vor einem Jahr, als Aarau in der Barrage ebenfalls auf GC traf und nach dem Rückspiel bereits 0:4 hinten lag, wohl niemand erwartet hätte.

Entsprechend sind Trainer Brunello Iacopetta und Sportchef Elsad Zverotic bemüht, das Positive des Abends herauszustreichen. «Es ist extrem bitter. Wir haben das Ziel verfehlt, das tut sehr weh. Gleichzeitig bin ich aber auch extrem stolz auf diese Mannschaft», so der FCA-Trainer. Zverotic ergänzt: «Man kann den Spielern keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben.»

Trainer-Frage soll nicht gestellt werden

Ob Iacopetta einfach nicht der Richtige für den Aufstieg ist? «Das sind wieder schöne Fragen», so der Trainer. In erster Linie müsse man stolz sein, eine solche Saison mit Aarau gespielt zu haben. «Man hat einen riesigen Unterschied gesehen im Vergleich zur letztjährigen Barrage. Das zeigt unseren Charakter, unsere Lernfähigkeit.» Es lasse sich extrem viel darauf aufbauen.

Zverotic sprach dem Trainer, der den FCA seit 2024 coacht, derweil das Vertrauen aus. «Er macht einen überragenden Job. Er ist der Trainer, der zu uns passt und mit dem wir in die Zukunft gehen», so der Sportchef, der einst selbst für Aarau auflief.

Meistgelesen

3 Punkte, die Kiews jüngste Erfolge im Krieg erklären
Zeidler bricht Interview ab – das Barrage-Drama in 5 Akten
Reif über Körpersprache von Sané: «Dann such dir doch einen anderen Job»

Videos aus dem Ressort

Marcel Reif: «Man ist mit Baumann ziemlich mies umgegangen»

Marcel Reif: «Man ist mit Baumann ziemlich mies umgegangen»

21.05.2026

Nati-Coach Cadieux: «Chapeau an Grossbritannien – sie haben 60 Minuten gekämpft»

Nati-Coach Cadieux: «Chapeau an Grossbritannien – sie haben 60 Minuten gekämpft»

21.05.2026

Janis Moser: «Es läuft nicht immer wie gegen Österreich»

Janis Moser: «Es läuft nicht immer wie gegen Österreich»

21.05.2026

Marcel Reif: «Man ist mit Baumann ziemlich mies umgegangen»

Marcel Reif: «Man ist mit Baumann ziemlich mies umgegangen»

Nati-Coach Cadieux: «Chapeau an Grossbritannien – sie haben 60 Minuten gekämpft»

Nati-Coach Cadieux: «Chapeau an Grossbritannien – sie haben 60 Minuten gekämpft»

Janis Moser: «Es läuft nicht immer wie gegen Österreich»

Janis Moser: «Es läuft nicht immer wie gegen Österreich»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Superstar mit Freudentränen. Cristiano Ronaldo holt sich endlich seinen ersten Titel in Saudi-Arabien

Superstar mit FreudentränenCristiano Ronaldo holt sich endlich seinen ersten Titel in Saudi-Arabien

WM 2026. WM-Stadt Guadalajara ehrt Legende Pelé mit Statue

WM 2026WM-Stadt Guadalajara ehrt Legende Pelé mit Statue

Fussball. Auch Englands Verband ermittelt gegen Southampton

FussballAuch Englands Verband ermittelt gegen Southampton