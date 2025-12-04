Im Schweizer Cup treffen vier Teams aus der Super League in den Viertelfinals aufeinander Keystone

Die Auslosung der Viertelfinals im Schweizer Cup beschert zwei Duelle von Teams aus der Super League.

Keystone-SDA SDA

Der FC St. Gallen empfängt Titelverteidiger Basel. Die Grasshoppers wiederum bekommen es mit der Cupmannschaft schlechthin, dem FC Sion, zu tun.

Das auf dem Papier leichteste Los erhielt der FC Luzern zugelost. Die Innerschweizer spielen gegen Stade Lausanne-Ouchy aus der Challenge League.

Die Viertelfinals, die zwischen dem 3. und 5. Februar 2026 ausgetragen werden, halten zudem ein spezielles Derby bereit. Mit Neuchâtel Xamax und Yverdon-Sport treffen zwei Teams aufeinander, die am Neuenburgersee beheimatet sind.