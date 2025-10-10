  1. Privatkunden
WM-Qualifikation Deutschland gewinnt und profitiert

SDA

10.10.2025 - 22:55

Doppeltorschütze Joshua Kimmich und die Deutschen können wieder lachen
Doppeltorschütze Joshua Kimmich und die Deutschen können wieder lachen
Keystone

Deutschland hat den Fehlstart nach dem dritten Spiel der WM-Qualifikation ausgemerzt. Die DFB-Elf gewinnt zuhause gegen Luxemburg 4:0 und profitiert von der ersten Niederlage der Slowakei.

Keystone-SDA

10.10.2025, 22:55

10.10.2025, 22:59

David Raum mit einem Freistoss und Captain Joshua Kimmich mit einem Foulpenalty sorgten in der einseitigen Partie in Sinsheim für klare Verhältnisse, noch bevor die Gäste ab der 20. Minute wegen einer Roten Karte in Unterzahl spielten. Nach dem Seitenwechsel traf auch noch Gnabry und erhöhte Kimmich seine Ausbeute im 110. Länderspiel-Einsatz auf zehn Tore.

Die Slowakei, Deutschlands Bezwinger zum Auftakt der Qualifikation vor einem Monat, manövrierte sich währenddessen in Belfast gegen Nordirland durch ein Eigentor von Patrik Hrosovsky früh ins Hintertreffen und fand keinen Ausweg mehr. 0:2 hiess es am Ende aus Sicht der Slowaken.

In der Gruppe D erfüllte Frankreich auch seine dritte Pflicht. Der WM-Finalist von 2022 schlug in Paris Aserbaidschan dank Toren von Kylian Mbappé, Adrien Rabiot und Florian Thauvin 3:0 und führt die Tabelle weiter mit dem Punktemaximum an. Weil Island zuhause gegen die Ukraine verlor (3:5), vergrösserte sich der Vorsprung der Franzosen auf fünf Punkte.

Offen präsentiert sich die Ausgangslage in der Gruppe J. Nordmazedonien rang dem Gruppenfavorit Belgien in Gent ein torloses Remis ab und verteidigte damit den 1. Platz. Die Verfolger Belgien (1 Punkt Rückstand) und Wales (2 Punkte) haben jedoch ein Spiel weniger absolviert.

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

10.10.2025

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

10.10.2025

Kobel: «Wir haben eine gute Energie im Team»

10.10.2025

Kobel: «Wir haben eine gute Energie im Team»

10.10.2025

«Will Schweden seine Chance auf den Gruppensieg wahren, muss es heute gewinnen»

«Will Schweden seine Chance auf den Gruppensieg wahren, muss es heute gewinnen»

blue Sport Redaktor Jan Arnet ist mit der Schweizer Nationalmannschaft nach Stockholm gereist und berichtet vor Ort.

10.10.2025

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Kobel: «Wir haben eine gute Energie im Team»

Kobel: «Wir haben eine gute Energie im Team»

«Will Schweden seine Chance auf den Gruppensieg wahren, muss es heute gewinnen»

«Will Schweden seine Chance auf den Gruppensieg wahren, muss es heute gewinnen»

