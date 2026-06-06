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WM26 Deutschland im letzten WM-Test mit 600. Länderspielsieg

SDA

6.6.2026 - 22:40

Kai Havertz (Nr. 7.) schoss die Deutschen in der ersten Halbzeit in Führung
Kai Havertz (Nr. 7.) schoss die Deutschen in der ersten Halbzeit in Führung
Keystone

Deutschland gewinnt sein letztes Testspiel vor dem WM-Turnier. Der vierfache Weltmeister besiegt den Co-Gastgeber USA in Chicago 2:1.

Keystone-SDA

06.06.2026, 22:40

06.06.2026, 22:52

Nach einem 1:1 zur Pause erzielte Leroy Sané in der 57. Minute das siegbringende Tor für die Deutschen, die wie schon im vorletzten WM-Test beim 4:0 gegen Finnland mit Oliver Baumann als Torhüter agierten. Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nummer 1 eingeplante Rückkehrer Manuel Neuer soll in einer Woche beim ersten Vorrundenspiel gegen Curaçao nach seiner Wadenblessur einen Kaltstart hinlegen.

Für Deutschland war es der 600. Sieg in einem Länderspiel, der neunte in Folge.

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