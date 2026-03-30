Der Lokalmatador Deniz Undav war der Matchwinner der Deutschen im Test gegen Ghana Keystone

Deutschland gewinnt das zweite Testspiel vom März gegen Ghana durch einen späten Treffer. Drei Tage nach dem 4:3 gegen die Schweiz sorgt Deniz Undav in Stuttgart in der 88. Minute für den 2:1-Erfolg.

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Ausgerechnet der früh von den Zuschauern geforderte und für die zweite Halbzeit eingewechselte Undav sorgte für den versöhnlichen Abschluss für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. An der Grenze zum Abseits setzte sich der Stürmer vom VfB Stuttgart durch und traf gekonnt zum verdienten Sieg.

Zuvor hatte Deutschland trotz deutlicher Überlegenheit nur ein Tor zustande gebracht, durch den Penalty von Kai Havertz kurz vor der Pause. Ghana kam in der 70. Minute mit einem seltenen Vorstoss in den Strafraum der Deutschen durch Issahaku Fatawu vom englischen Zweitligisten Leicester zum 1:1.

Ghana, das vor drei Tagen in einem anderen Duell zweier WM-Teilnehmer in Österreich 1:5 verloren hat, trifft im Sommer bei der Endrunde auf England, Kroatien und Panama. Deutschland bestreitet die WM-Vorrunde gegen die Elfenbeinküste, Ecuador und Curaçao.