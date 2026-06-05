Bayern Münchens Jungstar Lennart Karl fällt für Deutschland an der Fussball-Weltmeisterschaft aus. (Archivbild) Keystone

Julian Nagelsmann muss wenige Tage vor dem WM-Start einen Personalschock verkraften. Lennart Karl, der 18 Jahre alte, unbekümmert-freche Jungstar des FC Bayern München, fällt für das Turnier aus.

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Karl zog sich im Abschlusstraining vor dem letzten Testmatch an diesem Samstag in Chicago gegen Mitgastgeber USA einen Muskelbündelriss im linken, vorderen Oberschenkel zu, wie der Deutsche Fussball-Bund (DFB) nach einer Untersuchung des Offensivspielers in einem Spital mitteilte.

Leipziger Ouédraogo nachnominiert

Der Bundestrainer reagierte umgehend auf die Diagnose. Er nominierte Assan Ouédraogo von RB Leipzig anstelle von Karl in sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot nach. Der 20-Jährige hatte beim 6:0 zum Abschluss der WM-Qualifikation gegen die Slowakei im November sein Länderspiel-Debüt gefeiert und gleich ein Tor erzielt. Ouédraogo wird in den kommenden Tagen ins WM-Quartier in Winston-Salem anreisen und dort auf die DFB-Kollegen treffen.

Nagelsmann wirkte bei der Pressekonferenz kurz nach dem folgenreichen Training schon spürbar betroffen. Es habe nicht gut ausgesehen, sagte der Bundestrainer zu der Verletzung von Karl. Details nannte der 38-Jährige da aber noch nicht.

Schon der zweite WM-Ausfall eines Bayern-Profis

In Serge Gnabry hatte zuvor bereits ein Bayern-Profi wegen einer Muskelsehnenverletzung die WM-Teilnahme absagen müssen. Die Verletzung Karls erinnert auch an das WM-Schicksal von Marco Reus kurz vor der WM 2014. Der ehemalige Dortmunder hatte sich im letzten Test vor dem Abflug nach Brasilien eine Knöchelverletzung zugezogen und fehlte beim WM-Triumph.

Am 27. März gab Karl erst sein Debüt in der A-Nationalmannschaft beim 4:3 in der Schweiz. Beim 2:1 gegen Ghana wurde er drei Tage danach wieder eingewechselt. Zuletzt beim 4:0 gegen Finnland gab er dann sein Startelfdebüt. Im offensiven Mittelfeld hatte er in Mainz einen überzeugenden Auftritt hingelegt und galt als klare Option für die Startelf auch gegen das US-Team.