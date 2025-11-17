  1. Privatkunden
WM-Qualifikation Deutschland sichert sich das WM-Ticket mit einem Kantersieg

SDA

17.11.2025 - 22:54

Deutschland gelang zum Ende der WM-Qualifikation in Leipzig ein Schützenfest
Deutschland gelang zum Ende der WM-Qualifikation in Leipzig ein Schützenfest
Keystone

Deutschland nimmt die letzte Hürde Richtung WM 2026 ohne Mühe. Der vierfache Weltmeister gewinnt das entscheidende Spitzenspiel seiner Gruppe gegen die Slowakei in Leipzig diskussionslos mit 6:0.

Keystone-SDA

17.11.2025, 22:54

17.11.2025, 23:00

Die Kritik, die das deutsche Nationalteam nach dem schwachen Auftritt vor drei Tagen in Luxemburg einstecken musste, hatte keine negativen Auswirkungen. In Leipzig spielte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann von der ersten Minute an druckvoll und kompromisslos. Eine Halbzeit genügte vollkommen, um die Frage nach dem Sieger zu beantworten.

Nick Woltemade eröffnete mit seinem vierten Tor in Folge für Deutschland kurz nach Ablauf der ersten Viertelstunde das Skore. Zwischen der 29. und 41. Minute erhöhten Serge Gnabry und zweimal Leroy Sané auf 4:0. Für den immer wieder umstrittenen Sané waren es die ersten Tore im Nationalteam seit einem Jahr – jeweils nach Pässen von Florian Wirtz, der bei Liverpool wie Sané bei Galatasaray Istanbul in dieser Saison noch nicht die erhofften Leistungen gebracht hat. Es passte zum perfekten deutschen Abend, dass mit Ridle Baku und Assan Ouédraogo zwei Leipziger Joker den 6:0-Kantersieg perfekt machten. Debütant Ouédraogo benötigte nur zwei Minuten Einsatzzeit für sein Tor.

Während Deutschland zum 21. Mal an einer WM dabei ist, darf die Slowakei weiterhin auf ihre zweite Teilnahme nach jener 2010 in Südafrika hoffen. Sie wird am Donnerstag bei der Auslosung der Playoffs erfahren, welche zwei Gegner es zu schlagen gilt.

Auch Polen muss auf die Playoffs hoffen. Das Team um Topskorer Robert Lewandowski hatte schon vor dem letzten Match keine realistischen Chancen mehr, die Niederlande noch um den Gruppensieg zu bringen. Diese feierte ihre WM-Teilnahme in Amsterdam mit dem 4:0 gegen Litauen.

Am allerletzten Spieltag der WM-Qualifikation vor den im März anstehenden Playoffs werden am Dienstag noch fünf direkte WM-Tickets vergeben. Die Schweiz, Spanien und Belgien dürften sich diese ohne Mühe sichern, Spannung versprechen die Direktduelle zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina in Wien sowie Schottland und Dänemark im Glasgower Hampden Park.

Telegramme und Schlusstabellen.

Gruppe A:

Deutschland – Slowakei 6:0 (4:0)

Leipzig. – SR Letexier (FRA). – Tore: 18. Woltemade 1:0. 29. Gnabry 2:0. 36. Sané 3:0. 41. Sané 4:0. 67. Baku 5:0. 79. Ouedraogo 6:0.

Nordirland – Luxemburg 1:0 (1:0)

Belfast. – SR Tohver (EST). – Tor: 44. Donley (Penalty) 1:0. – Bemerkungen: Luxemburg mit Martins (Winterthur/bis 87.).

1. Deutschland 6/15 (16:3). 2. Slowakei 6/12 (6:8). 3. Nordirland 6/9 (7:6). 4. Luxemburg 6/0 (1:13).

Gruppe G:

Malta – Polen 2:3 (1:1)

Ta'Qali. – SR Pajac (CRO). – Tore: 32. Lewandowski 0:1. 36. Cardona 1:1. 59. Wszolek 1:2. 68. Teuma (Penalty) 2:2. 85. Zielinski 2:3. – Bemerkungen: Malta mit Chouaref (Sion).

Niederlande – Litauen 4:0 (1:0)

Amsterdam. – SR Gondinho (POR). – Tore: 16. Reijnders 1:0. 58. Gakpo (Penalty) 2:0. 60. Simons 3:0. 62. Malen 4:0.

1. Niederlande 8/20 (27:4). 2. Polen 8/17 (14:7). 3. Finnland 8/10 (8:14). 4. Malta 8/5 (4:19). 5. Litauen 8/3 (6:15).

Gruppe L:

Tschechien – Gibraltar 6:0 (5:0)

Olomouc. – SR Stegemann (GER). – Tore: 5. Doudera 1:0. 18. Chory 2:0. 32. Coufal 3:0. 39. Karabec 4:0. 44. Soucek 5:0. 51. Hranac 6:0.

Montenegro – Kroatien 2:3 (2:1)

Podgorica. – SR Meler (TUR). – Tore: 3. Osmajic 1:0. 17. Krstovic 2:0. 37. Perisic (Penalty) 2:1. 73. Jakic 2:2. 87. Vlasic 2:3.

1. Kroatien 8/22 (26:4). 2. Tschechien 8/16 (18:8). 3. Färöer 8/12 (11:9). 4. Montenegro 8/9 (8:17). 5. Gibraltar 8/0 (3:28).

Die schon qualifizierten Mannschaften:

Die feststehenden Teilnehmer an der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (34/48).

Europa (7/16 Teilnehmer): Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Portugal.

Afrika (9/9 oder 10)*: Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien.

Asien (8/8 oder 9)*: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan.

Nordamerika und Karibik (3/6 oder 8)*: Kanada, Mexiko, USA.

Ozeanien (1/1 oder 2)*: Neuseeland.

Südamerika (6/6 oder 7)*: Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay.

* 2 Teilnehmer werden in interkontinentalen Playoffs ermittelt, 4 Plätze in den europäischen Playoffs. Beide finden im März statt.

Die Playoff-Teilnehmer:

Die Teilnehmer an den europäischen WM-Playoffs (10/16). Als Gruppenzweite der WM-Qualifikation (7/12): Albanien, Irland, Italien, Polen, Slowakei, Tschechien, Ukraine. Über die Nations League (3/4): Nordirland, Rumänien, Schweden.

Die Auslosung für die vier Miniturniere findet am Donnerstag in Zürich statt.

