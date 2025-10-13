  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Qualifikation Deutschland und Belgien gewinnen, Frankreich nicht

SDA

13.10.2025 - 23:02

Nick Woltemade schiesst Deutschland mit seinem ersten Länderspiel-Tor zum Sieg
Nick Woltemade schiesst Deutschland mit seinem ersten Länderspiel-Tor zum Sieg
Keystone

Deutschland kommt in Nordirland zu einem 1:0 im Spitzenspiel seiner WM-Qualifikationsgruppe. Auch Belgien feiert auf der Insel einen wichtigen Sieg. Frankreich spielt in Island nur 2:2.

Keystone-SDA

13.10.2025, 23:02

13.10.2025, 23:17

Nick Woltemade gelang der 1:0-Siegtreffer in der 31. Minute mit der Schulter nach einem Eckball von David Raum. Für den Stürmer von Newcastle United war es im sechsten Länderspiel das erste Tor. Die Nordiren, die in der 14. Minute aus Offsideposition getroffen hatten, hielten kämpferisch dagegen und hatten nach der Pause die eine oder andere gute Torszene.

Mit dem Sieg bleibt Deutschland an der Spitze der Tabelle, punktgleich mit der Slowakei, die einen 2:0-Heimsieg gegen Luxemburg feierte. Deutschland und die Slowakei treffen zum Abschluss der Qualifikation am 17. November in Leipzig aufeinander. Zuvor spielt Deutschland in Luxemburg und die Slowakei daheim gegen Nordirland.

Frankreich verpasste ohne den verletzten Kylian Mbappé und zahlreiche weitere abwesende Topspieler den Sieg in Island. Zwar sorgten Christopher Nkunku und Jean-Philippe Mateta mit einem Doppelschlag nach etwas mehr als einer Stunde für die zwischenzeitliche Wende zum 2:1. Doch die Isländer glichen durch Kristian Hlynsson kurz darauf zum 2:2 aus. Die Franzosen haben als Tabellenführer noch drei Punkte Vorsprung auf die Ukraine (2:1 gegen Aserbaidschan).

Einen wichtigen Sieg feierte Belgien, das nach Rückstand in Wales mit 4:2 gewann. Kevin de Bruyne war dank zweier Penaltys Doppeltorschütze. Mit den drei Punkten distanzierte Belgien in der umkämpften Gruppe J nicht nur Wales, sondern überholte auch Nordmazedonien, das gegen Kasachstan nur 1:1 spielte.

Telegramme und Tabelle.

Gruppe A:

Slowakei – Luxemburg 2:0 (0:0)

Trnava. – SR Obrenovic (SLO). – Tore: 55. Obert 1:0. 72. Schranz 2:0. – Bemerkungen: Slowakei ohne Mraz (Servette). Luxemburg ohne Martins (Winterthur).

Nordirland – Deutschland 0:1 (0:1)

Belfast. – SR Manzano (ESP). – Tor: 31. Woltemade 0:1.

1. Deutschland 4/9 (8:3). 2. Slowakei 4/9 (5:2). 3. Nordirland 4/6 (6:5). 4. Luxemburg 4/0 (1:10).

Gruppe D:

Island – Frankreich 2:2 (1:0)

Reykjavik. – SR Grinfeld (ISR). – Tore: 39. Palsson 1:0. 63. Nkunku 1:1. 68. Mateta 1:2. 70. Hlynsson 2:2.

Ukraine – Aserbaidschan 2:1 (1:1)

Krakau (POL). – SR Gishamer (AUT). – Tore: 30. Guzuljak 1:0. 45. Mykolenko (Eigentor) 1:1. 64. Malinowsky 2:1.

1. Frankreich 4/10 (9:3). 2. Ukraine 4/7 (8:7). 3. Island 4/4 (11:9). 4. Aserbaidschan 4/1 (2:11).

Gruppe J:

Nordmazedonien – Kasachstan 1:1 (0:0)

Skopje. – SR Martinez (ESP). – Tore: 54. Karaman 0:1. 74. Bardhi 1:1.

Wales – Belgien 2:4 (1:2)

Cardiff. – SR Siebert (GER). – Tore: 8. Rodon 1:0. 18. De Bruyne (Penalty) 1:1. 24. Meunier 1:2. 76. De Bruyne (Penalty) 1:3. 89. Broadhead 2:3. 90. Trossard 2:4.

1. Belgien 6/14 (21:6). 2. Nordmazedonien 7/13 (12:3). 3. Wales 6/10 (13:10). 4. Kasachstan 7/7 (8:12). 5. Liechtenstein 6/0 (0:23).

Meistgelesen

Schweizer Nati holt bei Nullnummer in Slowenien einen Punkt
Antonio lag wohl 15 Jahre tot in seiner Wohnung
Diese Airline hat die beste Economy Class der Welt

Videos aus dem Ressort

Bajrami über Debüt: «Mega glücklich, mega stolz»

Bajrami über Debüt: «Mega glücklich, mega stolz»

13.10.2025

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen»

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen»

13.10.2025

Freuler: «Wir müssen den Ball schneller laufen lassen»

Freuler: «Wir müssen den Ball schneller laufen lassen»

13.10.2025

Bajrami über Debüt: «Mega glücklich, mega stolz»

Bajrami über Debüt: «Mega glücklich, mega stolz»

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen»

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen»

Freuler: «Wir müssen den Ball schneller laufen lassen»

Freuler: «Wir müssen den Ball schneller laufen lassen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wollte Slowenien gar nicht gewinnen?. Yakin staunt über Abwehrbollwerk: «Dass sie so defensiv stehen, können nur sie erklären»

Wollte Slowenien gar nicht gewinnen?Yakin staunt über Abwehrbollwerk: «Dass sie so defensiv stehen, können nur sie erklären»

WM-Quali. Kosovo schlägt Schweden erneut

WM-QualiKosovo schlägt Schweden erneut

Minimale Modus-Änderung. Champions League ab 2027 mit Eröffnungsspiel

Minimale Modus-ÄnderungChampions League ab 2027 mit Eröffnungsspiel