Nick Woltemade schiesst Deutschland mit seinem ersten Länderspiel-Tor zum Sieg Keystone

Deutschland kommt in Nordirland zu einem 1:0 im Spitzenspiel seiner WM-Qualifikationsgruppe. Auch Belgien feiert auf der Insel einen wichtigen Sieg. Frankreich spielt in Island nur 2:2.

Keystone-SDA SDA

Nick Woltemade gelang der 1:0-Siegtreffer in der 31. Minute mit der Schulter nach einem Eckball von David Raum. Für den Stürmer von Newcastle United war es im sechsten Länderspiel das erste Tor. Die Nordiren, die in der 14. Minute aus Offsideposition getroffen hatten, hielten kämpferisch dagegen und hatten nach der Pause die eine oder andere gute Torszene.

Mit dem Sieg bleibt Deutschland an der Spitze der Tabelle, punktgleich mit der Slowakei, die einen 2:0-Heimsieg gegen Luxemburg feierte. Deutschland und die Slowakei treffen zum Abschluss der Qualifikation am 17. November in Leipzig aufeinander. Zuvor spielt Deutschland in Luxemburg und die Slowakei daheim gegen Nordirland.

Frankreich verpasste ohne den verletzten Kylian Mbappé und zahlreiche weitere abwesende Topspieler den Sieg in Island. Zwar sorgten Christopher Nkunku und Jean-Philippe Mateta mit einem Doppelschlag nach etwas mehr als einer Stunde für die zwischenzeitliche Wende zum 2:1. Doch die Isländer glichen durch Kristian Hlynsson kurz darauf zum 2:2 aus. Die Franzosen haben als Tabellenführer noch drei Punkte Vorsprung auf die Ukraine (2:1 gegen Aserbaidschan).

Einen wichtigen Sieg feierte Belgien, das nach Rückstand in Wales mit 4:2 gewann. Kevin de Bruyne war dank zweier Penaltys Doppeltorschütze. Mit den drei Punkten distanzierte Belgien in der umkämpften Gruppe J nicht nur Wales, sondern überholte auch Nordmazedonien, das gegen Kasachstan nur 1:1 spielte.

Telegramme und Tabelle.

Gruppe A:

Slowakei – Luxemburg 2:0 (0:0)

Trnava. – SR Obrenovic (SLO). – Tore: 55. Obert 1:0. 72. Schranz 2:0. – Bemerkungen: Slowakei ohne Mraz (Servette). Luxemburg ohne Martins (Winterthur).

Nordirland – Deutschland 0:1 (0:1)

Belfast. – SR Manzano (ESP). – Tor: 31. Woltemade 0:1.

1. Deutschland 4/9 (8:3). 2. Slowakei 4/9 (5:2). 3. Nordirland 4/6 (6:5). 4. Luxemburg 4/0 (1:10).

Gruppe D:

Island – Frankreich 2:2 (1:0)

Reykjavik. – SR Grinfeld (ISR). – Tore: 39. Palsson 1:0. 63. Nkunku 1:1. 68. Mateta 1:2. 70. Hlynsson 2:2.

Ukraine – Aserbaidschan 2:1 (1:1)

Krakau (POL). – SR Gishamer (AUT). – Tore: 30. Guzuljak 1:0. 45. Mykolenko (Eigentor) 1:1. 64. Malinowsky 2:1.

1. Frankreich 4/10 (9:3). 2. Ukraine 4/7 (8:7). 3. Island 4/4 (11:9). 4. Aserbaidschan 4/1 (2:11).

Gruppe J:

Nordmazedonien – Kasachstan 1:1 (0:0)

Skopje. – SR Martinez (ESP). – Tore: 54. Karaman 0:1. 74. Bardhi 1:1.

Wales – Belgien 2:4 (1:2)

Cardiff. – SR Siebert (GER). – Tore: 8. Rodon 1:0. 18. De Bruyne (Penalty) 1:1. 24. Meunier 1:2. 76. De Bruyne (Penalty) 1:3. 89. Broadhead 2:3. 90. Trossard 2:4.

1. Belgien 6/14 (21:6). 2. Nordmazedonien 7/13 (12:3). 3. Wales 6/10 (13:10). 4. Kasachstan 7/7 (8:12). 5. Liechtenstein 6/0 (0:23).