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WM-Qualifikation DFB-Frauen qualifizieren sich für die WM 2027

SDA

5.6.2026 - 22:54

Erstes Länderspiel und gleich Torschützin: Marie Müller
Erstes Länderspiel und gleich Torschützin: Marie Müller
Keystone

Deutschlands Fussballerinnen qualifizieren sich als erstes europäisches Team für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien.

Keystone-SDA

05.06.2026, 22:54

05.06.2026, 23:24

Durch den 2:0-Sieg gegen Verfolger Norwegen ist dem DFB-Team der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

Debütantin Marie Müller (18.) und Carlotta Wamser (27.) erzielten vor 33'425 Zuschauern in Köln die Tore.

Vor dem abschliessenden Spiel am Dienstag in Slowenien hat der zweifache Weltmeister Deutschland in der Gruppe 4 der Liga A vier Punkte Vorsprung auf Norwegen, das im Herbst den Weg über die Playoffs zur ersten Frauen-WM in Südamerika nehmen muss.

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