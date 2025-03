GC jubelt über das Tor gegen YB durch Sonny Kittel (2. von links), der erstmals in der Schweiz traf Keystone

Die Aufholjagd der Young Boys ist vorerst wieder gestoppt. Die Berner verlieren in Zürich gegen die Grasshoppers mit 0:1 und fallen wieder unter den Trennstrich.

Keystone-SDA, sda SDA

Der 32-jährige Deutsche Sonny Kittel erzielte in der 51. Minute sein erstes Tor in der Schweiz zum 1:0 für GC. Die Young Boys siegten unter der Woche zwar im Letzigrund und im Cup gegen den FC Zürich, tun sich in der Meisterschaft auswärts aber weiter schwer. Von den letzten neun Away-Partien gewann YB bloss eine (2:1 in Lausanne) bei fünf Niederlagen und drei Unentschieden.

Der Erfolg der Grasshoppers, die erstmals seit Ende August ein Heimspiel gewannen, passte gut zu den überraschenden Ergebnissen in den Sonntagspielen dieser 26. Super-League-Runde. Der FC Yverdon Sports trotze Luzern ein 2:2 ab – und hätte gewinnen müssen, denn bis zur 88. Minute führte Yverdon mit 2:0.

Schon vorher verlor der FC Lugano daheim gegen Zürich sogar 0:3.

Schon am Samstag gewannen Basel gegen Sion (2:0) und Servette das Léman-Derby in Lausanne (1:0). Und obwohl Winterthur den FC St. Gallen 4:0 deklassierte, zählen die Winterthurer am Sonntagabend zu den Verlierern der Runde. Der Rückstand auf Yverdon und die Grasshoppers beträgt weiter 5, bzw. 6 Punkte.

An der Tabellenspitze setzten sich Basel und Servette, die Sieger des Samstags, von Luzern und Lugano etwas ab.

Resultate:

Samstag: Basel – Sion 2:0 (2:0). Winterthur – St. Gallen 4:0 (3:0). Lausanne-Sport – Servette 0:1 (0:1). – Sonntag: Lugano – Zürich 0:3 (0:1). Grasshoppers – Young Boys 1:0 (0:0). Yverdon – Luzern 2:2 (0:0).

Rangliste:

1. Basel 26/45 (55:28). 2. Servette 26/45 (42:35). 3. Luzern 26/43 (46:40). 4. Lugano 26/42 (42:37). 5. Zürich 26/39 (35:34). 6. Lausanne-Sport 26/37 (43:34). 7. Young Boys 26/37 (39:34). 8. St. Gallen 26/36 (39:37). 9. Sion 26/30 (35:42). 10. Grasshoppers 26/26 (26:35). 11. Yverdon 26/25 (25:43). 12. Winterthur 26/20 (26:54).