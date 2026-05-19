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England Die Gunners erstmals seit 2004 wieder englischer Meister

SDA

19.5.2026 - 22:44

Grosser Jubel im Norden Londons: Fans von Arsenal feiern den ersten Meistertitel seit 2004
Grosser Jubel im Norden Londons: Fans von Arsenal feiern den ersten Meistertitel seit 2004
Keystone

Weil Verfolger Manchester City in Bournemouth nur 1:1 unentschieden spielt, ist Arsenal vorzeitig englischer Meister. Es ist der 14. Meistertitel für die Londoner, der erste seit 22 Jahren.

Keystone-SDA

19.05.2026, 22:44

19.05.2026, 22:48

Arsenal hatte am Montagabend mit einem 1:0-Heimsieg gegen Absteiger Burnley seine Pflicht erfüllt und Manchester City damit unter Siegzwang gesetzt. Diesem Druck hielten die Citizens drei Tage nach dem Sieg im Final des FA Cup gegen Chelsea nicht stand.

Beim formstarken Tabellensechsten Bournemouth kam das Team von Trainer Pep Guardiola nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach dem Ausgleichstreffer von Starstürmer Erling Haaland keimte bei City in der Nachspielzeit zwar kurz nochmals Hoffnung auf, das dringend benötigte zweite Tor wollte den Gästen gegen den nunmehr seit 17 Partien in Folge ungeschlagenen Gegner aber nicht mehr gelingen.

Bei vier Punkten Rückstand in der Tabelle kann Manchester City den Leader Arsenal am letzten Spieltag am Sonntag nicht mehr einholen. Die Londoner, die zuletzt 2004 unter Trainer Arsène Wenger englischer Champion wurden, feierten auf dem Sofa ihren 14. Meistertitel. Am 30. Mai hat das Team von Trainer Mikel Arteta die Chance, im Champions-League-Final gegen Titelverteidiger Paris-Saint-Germain seine starke Saison noch zu krönen.

Derweil verpasst Startrainer Pep Guardiola in seiner offenbar letzten Saison mit Manchester City die Chance auf einen dritten Titel, nachdem die Skyblues jüngst bereits den Ligacup und den FA Cup gewonnen haben. Laut Medienberichten soll der Spanier seine Spieler bereits informiert haben, dass er am Saisonende nach zehn Jahren als City-Coach zurücktreten wird.

Arsenal stand seit dem 7. Spieltag fast durchgehend an der Tabellenspitze. Zwischenzeitlich hatten die «Gunners» einen komfortablen Vorsprung, ehe City im dramatischen Saisonendspurt aufholte.

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