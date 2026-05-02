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Party im Stream Die Meisterfeier von Fribourg-Gottéron mit Umzug durch die Stadt

Syl Battistuzzi

2.5.2026

Fribourg-Gottéron ist zum ersten Mal Schweizer Eishockey-Meister. Nun werden die Spieler in der Stadt von den Fans gefeiert. Den Umzug gibt's hier im Live-Stream.

Redaktion blue Sport

02.05.2026, 15:55

02.05.2026, 17:45

Nach den Feierlichkeiten in der Nacht auf Freitag nach der gewonnenen Finalissima in Davos folgt am Samstag ein weiterer Festakt zum ersten Meistertitel von Fribourg-Gottéron: Der Meisterumzug durch die Stadt Freiburg mit anschliessender Feier auf dem Place du Fair-Play vor der Arena. Vorgesehen ist, dass sich die Meistermannschaft um 16.00 Uhr von der Innenstadt in Richtung Stadion aufmacht, welches sie nach dem Umzug durch die Fanmassen rund zwei Stunden später erreichen wird.

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