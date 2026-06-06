Premiere in Florida! Die Red Bull Cliff Diving World Series 2026 gastiert erstmals an der US-Golfküste. Am St. Pete Pier in St. Petersburg springen die Elite-Taucher in die Tampa Bay. Ein geschichtsträchtiger Kampf um wichtige Punkte!

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

Zum ersten Mal kommt die Red Bull Cliff Diving World Series an die Golfküste der USA. St. Petersburg ist bereit, das adrenalingeladene Spektakel am 5. und 6. Juni auszutragen.

Live: Red Bull Cliff Diving World Series Sa 06.06. 19:00 - 20:30 ∙ blue Zoom D ∙ 90 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch

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Floridas Sunshine City bietet für die Saison 2026 einen sonnenüberfluteten Schauplatz, bei dem die Elite der Cliff Diver vom neu gestalteten St. Pete Pier in das kristallklare Wasser der Tampa Bay springen.

Während die Saison mit dem zweiten Stopp bereits in vollem Gange ist und die Cliff Diver um eine gute Ausgangsposition in der Meisterschaftswertung kämpfen, werden sich die allerersten Sieger:innen an dieser neuen Location in Florida als Stars eines neuen Kapitels in der Geschichte der Red Bull Cliff Diving World Series verewigen.

Der diesjährige USA-Stopp der Red Bull Cliff Diving World Series wird ab 19:00 live auf blue Sport übertragen.