U17-WM Die Schweiz schlägt Ägypten im Sechzehntelfinal souverän

SDA

14.11.2025 - 16:05

Die Schweizer Junioren jubeln an der U17-WM weiter
Die Schweizer Junioren jubeln an der U17-WM weiter
Keystone

Die Schweizer Nationalmannschaft bleibt an der U17-WM in Katar auf Erfolgskurs. Das Team von Luigi Pisino gewinnt den ersten Match der K.o.-Runde gegen Ägypten mit 3:1 und steht im Achtelfinal.

Keystone-SDA

14.11.2025, 16:05

14.11.2025, 16:06

Im Aspire Zone Komplex von Al Rayyan, wo mit Ausnahme des Finals alle Partien dieser Weltmeisterschaft stattfinden, legten die Schweizer Junioren die Basis zum Sieg in der ersten Halbzeit mit den beiden Toren von Nevio Scherer vom FC St. Gallen (16.) und Ethan Bruchez von Lausanne-Sport (39.). Das 3:0 erzielte der FCZ-Mittelfeldspieler Jill Stiel mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze nach einer knappen Stunde.

Es war eine abgeklärte Leistung der jungen SFV-Auswahl, die sich regelmässig gut durch die ägyptische Defensive spielte und die heikleren Momente in der Partie bis zum 1:3 in der Nachspielzeit souverän überstand. Der für den verletzten Goalie Théodore Pizarro zum Stammgoalie avancierte Winterthurer Noah Brogli musste selten intervenieren.

Weiter geht für die Schweizer am Dienstag. Gegner ist dann Irland oder Kanada.

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Wie tickt YB-Goalie Marvin Keller? blue Sport hat den 23-Jährigen in Bern besucht und mit ihm über Fussball und Privates gesprochen.

09.11.2025

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

14.11.2025

14.11.2025

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

14.11.2025

14.11.2025

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

