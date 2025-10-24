Torschützin Alayah Pilgrim (links) freut sich mit ihren Teamkolleginnen Noelle Maritz (Mitte) und Nadine Riesen über das 1:0 gegen Kanada Keystone

Die Schweiz gewinnt ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM im Sommer. Das Team von Trainerin Pia Sundhage bezwingt in Luzern Kanada mit 1:0.

Keystone-SDA SDA

Das entscheidende Tor vor gut 10'000 Fans gegen die Olympiasiegerinnen erzielte Alayah Pilgrim in der 12. Minute.

Am kommenden Dienstag treffen die Schweizerinnen auswärts in Dunfermline auf Schottland.

Telegramm:

Schweiz – Kanada 1:0 (1:0)

SR Maika Vanderstichel (FRA). – 10'025 Zuschauer. – Tor: 12. Pilgrim 1:0.

Schweiz: Peng; Maritz, Stierli, Calligaris; Riesen (64. Wandeler), Wälti, Reuteler, Schertenleib (84. Csillag), Beney; Pilgrim (46. Egli), Xhemaili (46. Vallotto).

Kanada: Sheridan; Rose; Zadorsky, Carle (65. Lawrence); Riviere, Regan (65. Jourde), Sonis, Fleming, Grosso (46. Huitema); Smith (37. Alidou), Leon (76. Prince).

Bemerkungen: 86. Pfostenschuss Sonis. Verwarnungen: 45. Sonis. 68. Wandeler.