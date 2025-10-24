Die Schweiz gewinnt ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM im Sommer. Das Team von Trainerin Pia Sundhage bezwingt in Luzern Kanada mit 1:0.
Das entscheidende Tor vor gut 10'000 Fans gegen die Olympiasiegerinnen erzielte Alayah Pilgrim in der 12. Minute.
Am kommenden Dienstag treffen die Schweizerinnen auswärts in Dunfermline auf Schottland.
Telegramm:
Schweiz – Kanada 1:0 (1:0)
SR Maika Vanderstichel (FRA). – 10'025 Zuschauer. – Tor: 12. Pilgrim 1:0.
Schweiz: Peng; Maritz, Stierli, Calligaris; Riesen (64. Wandeler), Wälti, Reuteler, Schertenleib (84. Csillag), Beney; Pilgrim (46. Egli), Xhemaili (46. Vallotto).
Kanada: Sheridan; Rose; Zadorsky, Carle (65. Lawrence); Riviere, Regan (65. Jourde), Sonis, Fleming, Grosso (46. Huitema); Smith (37. Alidou), Leon (76. Prince).
Bemerkungen: 86. Pfostenschuss Sonis. Verwarnungen: 45. Sonis. 68. Wandeler.