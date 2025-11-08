  1. Privatkunden
Servette – Thun 0:1 Die Siegesserie des FC Thun hält an

SDA

8.11.2025 - 22:35

Leonardo Bertone schoss Thun spät zum Sieg
Leonardo Bertone schoss Thun spät zum Sieg
Keystone

Der FC Thun ist nicht zu bremsen. Der Leader kommt bei Servette zum sechsten Sieg in Folge. Der goldene Treffer fällt in der 90. Minute.

Keystone-SDA

08.11.2025, 22:35

08.11.2025, 22:48

Thun glaubt bis zum Schluss an den Sieg. Das macht auch die Stärke des erstaunlichen Aufsteigers aus. Nach einer guten Thuner Startphase, unter anderem mit zwei Penaltys, die durch den Videoschiedsrichter kassiert wurden, hatte Servette das Zepter in die Hand genommen und war näher an den drei Punkten, bis den Genfern scheinbar etwas die Luft ausging.

Die Schlussviertelstunde gehört wieder Thun. Das Team von Mauro Lustrinelli kam zu einigen guten Möglichkeiten, noch bevor Leonardo Bertone der siegbringende Schuss gelang. Der 31-Jährige erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoss sein bereits fünftes Saisontor.

Servette, der Zweite der letzten Saison, der nun bereits 17 Punkte Rückstand auf Thun hat, verpasste es, in seiner besten Phase nach der Pause etwas Gewinnbringendes zu produzieren. Am nächsten dran war Alexis Antunes, dessen Tor in der 54. Minute wegen eines vorangegangenen Offsides von Miroslav Stevanovic annulliert wurde.

Telegramm:

Servette – Thun 0:1 (0:0)

6820 Zuschauer. – SR Blanco. – Tor: 90. Bertone 0:1.

Servette: Mall; Mazikou, Rouiller, Bronn, Njoh; Douline; Stevanovic (92. Mráz), Fomba, Cognat (92. Guillemenot), Antunes (74. Morandi); Ayé.

Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule (66. Montolio); Bertone, Käit (46. Reichmuth); Roth (72. Labeau), Imeri (88. Fehr); Rastoder, Ibayi (72. Rupp).

Bemerkungen: Verwarnungen: 31. Fomba, 58. Antunes, 80. Bronn, 84. Morandi.

Bertone schiesst Thun in der 90. Minute per Freistoss zum Sieg

Fringer: «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen …»

08.11.2025

Mehmedi: «Die Thuner sind langsam unheimlich»

08.11.2025

Servette – Thun 0:1

08.11.2025

