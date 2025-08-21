  1. Privatkunden
Europa League Die Young Boys gewinnen in Bratislava

SDA

21.8.2025 - 22:27

Im strömenden Regen kommt YB, hier mit Armin Gigovic, zum Auswärtssieg gegen Slovan Bratislava
Im strömenden Regen kommt YB, hier mit Armin Gigovic, zum Auswärtssieg gegen Slovan Bratislava
Keystone

Die Young Boys haben gute Chancen, die Ligaphase der Europa League zu erreichen. Die Berner gewinnen das Auswärtsspiel gegen Slovan Bratislava 1:0.

Keystone-SDA

21.08.2025, 22:27

21.08.2025, 22:35

Der einzige Treffer fiel in der 15. Minute. Edimilison Fernandes gab den Pass in die Tiefe, Chris Bedia setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und erzielte das 1:0. Es war eine der wenigen gut herausgespielten Aktionen im vom strömenden Regen geprägten Spiel.

In diesem mussten die Berner in personeller Hinsicht einen frühen Rückschlag hinnehmen. Darian Males musste nach wenigen Minuten bereits vom Platz und wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Spital gebracht. Damit wird die bereits lange Verletztenliste der Berner um einen weiteren Spieler ergänzt.

Doch YB liess sich nicht aus der Fassung bringen und kam bald darauf zum Führungstreffer. Von Slovan war zunächst überraschend wenig zu sehen. Mit zunehmender Dauer kam der slowakische Meister dann besser ins Spiel und scheiterte unter anderem zweimal an der Querstange.

Am Ende rettete das Team von Giorgio Contini den knappen Sieg über die Zeit. Damit hat YB ein kleines Polster und kann im Heimspiel vom kommenden Donnerstag vor heimischem Publikum die Teilnahme an der Europa League sicherstellen.

Telegramm

Slovan Bratislava – Young Boys 0:1 (0:1)

SR Stegemann (GER). – Tore: 15. Bedia 0:1.

Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam; Males (11. Virginius, 83. Blum), Raveloson, Fernandes, Gigovic (83. Lauper); Bedia (73. Cordova), Monteiro (73. Monteiro).

