Giorgio Contini spielt mit YB im Cup Mitte September beim FC Aarau Keystone

Im Schweizer Cup kommt es in den Sechzehntelfinals gleich zu sieben Duellen zwischen Teams aus den höchsten zwei Ligen, unter anderem treffen die Young Boys auswärts auf den FC Aarau.

Mit Wil gegen St. Gallen und Schaffhausen gegen Winterthur stehen auch zwei Derbys auf dem Programm. Weiter fordert Etoile Carouge den FC Basel, Yverdon die Genfer von Servette, Nyon den FC Zürich und Bellinzona die Grasshoppers. Duelle zwischen Super-League-Teams waren noch nicht möglich.

Die zwei Promotion-League-Mannschaften Cham und Breitenrain, die in der 1. Runde Lugano respektive Thun eliminiert haben, werden in der 2. Runde in der Favoritenrolle stehen. Die Zentralschweizer gastieren beim interregionalen Zweitligisten Altstätten, die Berner spielen beim Erstligisten Zug 94.

Die Partien finden zwischen dem 19. und 21. September statt.

Alle Partien im Überblick:

Prishtina Bern (1.) – Sion, Yverdon (ChL) – Servette, Wil (ChL) – St. Gallen, Bosna Neuchâtel (2. int) – FC Luzern, FC Schaffhausen (ChL) – FC Winterthur, Etoile Carouge (ChL) – FC Basel, Nyon (ChL) – FC Zürich, Concordia Basel (1.) – Lausanne-Sport, Aarau (ChL) – Young Boys, Bellinzona (ChL) – Grasshoppers, Zug 94 (1.) – Breitenrain (PL), Unterstrass (2.) – Neuchâtel Xamax (ChL), Altstätten (2.int) – Cham (PL), Le Communal Sport Le Locle (2.) – Grand-Saconnex (PL), Morbio (2.) – Rapperswil-Jona (ChL), FC Echallens (1.) – Stade Lausanne-Ouchy (ChL).