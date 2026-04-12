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Young Boys – Servette 1:1 Die Young Boys werden zu Thun-Fans

SDA

12.4.2026 - 18:30

Mit diesem verwandelten Elfmeter rettete Chris Bedia den Young Boys gegen Servette einen Punkt
Mit diesem verwandelten Elfmeter rettete Chris Bedia den Young Boys gegen Servette einen Punkt
Keystone

Die Young Boys gewinnen ein weiteres Heimspiel nicht. Gegen Servette resultiert nach einer dominanten ersten Halbzeit nur ein 1:1.

Keystone-SDA

12.04.2026, 18:30

12.04.2026, 19:06

Thomas Lopez krönte mit einem Kopftor die beste Phase der Genfer mit dem Führungstor für Servette nach einer Stunde. Gut zehn Minuten später glich der eine Viertelstunde vorher eingewechselte Goalgetter Chris Bedia mit einem verwandelten Foulelfmeter aus.

Trotz klarer Überlegenheit in der ersten Hälfte gewann YB ein weiteres Heimspiel nicht. Nach den Heimspielen gegen Thun (1:2) und Lugano (1:1) reichte es gegen Servette zum dritten Mal in Serie nicht zu einem Dreier. In dieser Saison haben die Young Boys schon zehn Pflichtspiele im Wankdorf nicht gewonnen (6 Niederlagen, 4 Unentschieden).

So mutieren die Stadtberner vorerst mal zu Thun-Fans. Denn wenn der FC Thun nächsten Samstag das Nachtragsspiel gegen Basel verliert, enteilen auch die Basler dem BSC YB noch vor Beginn der Championships Group. Aktuell liegen die Young Boys (6.) fünf Punkte hinter dem FCB zurück, wobei die Basler noch das Spiel in Thun in der Hinterhand haben. Basel belegt aktuell den 4. Platz, mit dem man sich noch Hoffnungen auf den Europacup machen darf – zumindest wenn St. Gallen den Schweizer Cup holen würde.

Telegramm:

Young Boys – Servette 1:1 (0:0)

25'343 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 59. Lopes (Kadile) 0:1. 71. Bedia (Penalty) 1:1.

Young Boys: Keller; Valery, Wüthrich (67. Bukinac), Lauper, Benito; Fernandes, Gigovic (67. Pech); Virginius (67. Males), Sanches (77. Colley), Monteiro (55. Bedia); Essende.

Servette: Frick; Houboulang Mendes (86. Srdanovic), Rouiller, Burch, Mazikou; Cognat, Douline (77. Fomba); Stevanovic, Ishuayed (46. Lopes), Kadile (91. Njoh); Ayé (77. Mráz).

Bemerkungen: Verwarnungen: 37. Douline, 43. Benito, 52. Gigovic, 57. Wüthrich, 70. Rouiller, 89. Fomba.

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