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Weltmeisterschaft Diebstahl sorgt bei England für Aufregung

SDA

13.6.2026 - 09:13

Ein nicht allzu guter Start in die WM: Die Engländer wurden noch vor ihrer Ankunft in Kansas City bestohlen
Ein nicht allzu guter Start in die WM: Die Engländer wurden noch vor ihrer Ankunft in Kansas City bestohlen
Keystone

Aufregung beim englischen Team um Coach Thomas Tuchel. Fahrzeuge mit Trainingsausrüstung wurden in Kansas City aufgebrochen.

Keystone-SDA

13.06.2026, 09:13

13.06.2026, 09:24

Die englische Fussball-Nationalmannschaft mit Nationalcoach Thomas Tuchel ist offenbar vor ihrer Ankunft im WM-Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde in Fahrzeugen eingebrochen, die Trainingsausrüstung für die «Three Lions» transportieren. Der englische Verband FA prüfe derzeit, was genau entwendet wurde.

Das englische Team trifft am Samstag im WM-Quartier in Kansas City ein. Die Ausrüstung sollte dort bereits vorab bereitstehen. Das Team von Thomas Tuchel startet erst am Mittwoch gegen Kroatien (22.00 Uhr Schweizer Zeit) in die WM.

«Wir untersuchen einen möglichen Diebstahl von Ausrüstung aus einem Mannschaftsfahrzeug, das heute Abend in Kansas City ankam, wobei Gegenstände fehlten. Die Ermittlungen dauern an», wurde ein Polizeisprecher bei der BBC zitiert. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sollen zwei Personen festgenommen worden sein.

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