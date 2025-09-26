Hugo Ekitike zeigt der Fussball-Welt sein Trikot – und sieht Gelb-Rot. Keystone

95 Millionen Euro zahlte der FC Liverpool im Sommer für Hugo Ekitike. Einen Teil der Summe zahlt der Franzose nach einer unüberlegten Aktion gleich selbst zurück.

Hugo Ekitike sorgt beim FC Liverpool für Schlagzeilen. Und das nicht nur wegen seiner fünf Tore, die er in den ersten Saisonspielen bereits erzielt hat. Im League Cup gegen Southampton (2:1) flog er am Dienstag in der 86. Minute mit Gelb-Rot vom Platz – und wird nun hart bestraft.

Laut der englischen Zeitung «Daily Mail» muss der Stürmer zwei Wochengehälter abgeben. Bei einem Jahresgehalt von rund 15 Millionen Euro entspricht das etwa 600’000 Euro.

Die Sanktion ist drastisch, doch Ekitike hatte sich den Platzverweis selbst eingebrockt. Erst in der 46. Minute eingewechselt, sah er in der 53. Gelb wegen Ballwegschlagens. Kurz vor Schluss traf er zwar zum 2:1-Sieg (85.), zog beim Jubel jedoch sein Trikot aus – und kassierte damit Gelb-Rot.

Ekitike entschuldigt sich

Liverpool-Trainer Arne Slot machte direkt nach dem Spiel klar, dass sowas überhaupt nicht gehe: «Wenn man im Champions-League-Final in der 87. Minute nach einem Dribbling gegen drei Spieler und einem Schuss in den Winkel ein Tor erzielt, kann ich vielleicht verstehen, dass er denkt: ‹Das ist alles mein Verdienst›. Aber das war es nicht. Er hätte sich bei Federico Chiesa bedanken sollen, der ihm die Vorlage gegeben hat. Das war unnötig, nicht klug.»

Ekitike selbst entschuldigte sich danach via Instagram: «Die Emotionen haben mich überwältigt. Ich entschuldige mich bei der gesamten Reds-Familie.» Eine saftige Busse gibt's nun trotzdem.

Videos aus dem Ressort

Young Boys – Panathinaikos 1:4 UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26 25.09.2025