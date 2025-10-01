  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Diesmal genügen Dortmund die vier Treffer

SDA

1.10.2025 - 20:57

Diesmal genügen Dortmund die vier Treffer - Gallery
Diesmal genügen Dortmund die vier Treffer - Gallery. Anthony Gordon trifft zweimal vom Punkt

Anthony Gordon trifft zweimal vom Punkt

Bild: Keystone

Diesmal genügen Dortmund die vier Treffer - Gallery. Gonçalo Ramos lässt PSG in Barcelona spät jubeln

Gonçalo Ramos lässt PSG in Barcelona spät jubeln

Bild: Keystone

Diesmal genügen Dortmund die vier Treffer - Gallery
Diesmal genügen Dortmund die vier Treffer - Gallery. Anthony Gordon trifft zweimal vom Punkt

Anthony Gordon trifft zweimal vom Punkt

Bild: Keystone

Diesmal genügen Dortmund die vier Treffer - Gallery. Gonçalo Ramos lässt PSG in Barcelona spät jubeln

Gonçalo Ramos lässt PSG in Barcelona spät jubeln

Bild: Keystone

Im Gigantenduell zwischen Barcelona und Paris Saint-Germain setzen sich am zweiten Spieltag der Ligaphase in der Champions League die Franzosen durch. Dortmund feiert derweil den ersten Vollerfolg.

Keystone-SDA

01.10.2025, 20:57

01.10.2025, 23:19

Es war das Duell, auf das von einem Grossteil Fussball-Europas mit grosser Vorfreude geblickt wurde. Hier der FC Barcelona, da Paris Saint-Germain. Das Aufeinandertreffen des spanischen Meisters mit dem Titelverteidiger in der Champions League lieferte indes nicht das Spektakel, das die Affiche zu versprechen schien. Ferran Torres brachte die Katalanen nach 19 Minuten und einem magistralen Zuspiel von Marcus Rashford in Front, Senny Mayulu glich vor der Pause aus.

Danach plätscherte die Partie in Barcelonas Olympiastadion mehrheitlich dahin. Dass beide Teams verletzungsbedingt auf mehrere Leistungsträger verzichten mussten, liess sich nicht kaschieren. Dennoch suchte das Team von Luis Enrique immer wieder die Offensive – und wurde belohnt. Nachdem Kang-In Lee kurz nach seiner Einwechslung noch den Pfosten getroffen hatte, schloss Gonçalo Ramos einen schnellen Gegenstoss schliesslich erfolgreich ab und erzielte das siegbringende 2:1.

Wieder vier Treffer für den BVB

Borussia Dortmund hatte am ersten Spieltag in Turin gegen Juventus den Sieg in extremis verspielt und sich schliesslich beim 4:4 mit einem Punkt begnügen müssen. Diesmal erzielten die Deutschen wiederum vier Treffer – Gregor Kobel liess sich gegen Bilbao indes nur einmal bezwingen, womit der BVB den ersten Sieg sicherstellen konnte.

Monaco mit dem Schweizer Goalie Philipp Köhn trotzte Manchester City zuhause einen Punkt ab. Erling Haaland traf für das Ensemble von Pep Guardiola zwar doppelt, Teze und Eric Dier mit einem Penalty in der 90. Minute retteten dem früheren YB-Trainer aber einen Punkt.

Auch Newcastle United hat den ersten Sieg in dieser Saison in der Tasche. Die Magpies gewannen am frühen Mittwochabend gegen die Belgier von Union Saint-Gilloise souverän 4:0. Anthony Gordon traf nach dem Führungstreffer von Nick Woltemade (17.) zweimal vom Elfmeterpunkt aus (43., 64.). Harvey Barnes setzte zehn Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt (80.). Wenig später durfte auch noch Fabian Schär für ein paar Minuten mittun. Bei den Belgiern wiederum wurde Marc Giger zur Pause eingewechselt.

Karabach Agdam wiederum bleibt in der Königsklasse weiter makellos. Die Neulinge aus Aserbaidschan schlugen den FC Kopenhagen, der dem FC Basel die Teilnahme an diesem Wettbewerb vermiest hatte, dank je einem Treffer pro Halbzeit 2:0.

Rangliste und Telegramme:

1. Bayern München 2/6 (8:2). 2. Real Madrid 2/6 (7:1). 3. Paris Saint-Germain 2/6 (6:1). 4. Inter Mailand 2/6 (5:0). 5. Arsenal 2/6 (4:0). 6. Karabach Agdam 2/6 (5:2). 7. Borussia Dortmund 2/4 (8:5). 8. Manchester City 2/4 (4:2). 9. Tottenham Hotspur 2/4 (3:2). 10. Atlético Madrid 2/3 (7:4). 11. Newcastle United 2/3 (5:2). 12. Marseille 2/3 (5:2). 13. FC Brügge 2/3 (5:3). 13. Sporting Lissabon 2/3 (5:3). 15. Eintracht Frankfurt 2/3 (6:6). 16. FC Barcelona 2/3 (3:3). 17. Liverpool 2/3 (3:3). 18. Chelsea 2/3 (2:3). 19. Napoli 2/3 (2:3). 20. Union Saint-Gilloise 2/3 (3:5). 21. Galatasaray Istanbul 2/3 (2:5). 22. Atalanta Bergamo 2/3 (2:5). 23. Juventus Turin 2/2 (6:6). 24. Bodö/Glimt 2/2 (4:4). 25. Bayer Leverkusen 2/2 (3:3). 26. Villarreal 2/1 (2:3). 27. PSV Eindhoven 2/1 (2:4). 28. FC Kopenhagen 2/1 (2:4). 29. Olympiakos Piräus 2/1 (0:2). 30. Monaco 2/1 (3:6). 31. Slavia Prag 2/1 (2:5). 32. Pafos 2/1 (1:5). 33. Benfica Lissabon 2/0 (2:4). 34. Athletic Bilbao 2/0 (1:6). 35. Ajax Amsterdam 2/0 (0:6). 36. Kairat Almaty 2/0 (1:9).

Karabach Agdam – FC Kopenhagen 2:0 (1:0). – SR Gozubuyuk (NED). – Tore: 28. Zoubir 1:0. 83. Addai 2:0.

Union Saint-Gilloise – Newcastle United 0:4 (0:2). – SR Schnyder (SUI). – Tore: 17. Woltemade 0:1. 43. Gordon (Penalty) 0:2. 64. Gordon (Penalty) 0:3. 80. Barnes 0:4. – Bemerkungen: Union Saint-Gilloise mit Giger (ab 46.), Newcastle United mit Schär (ab 83.).

FC Barcelona – Paris Saint-Germain 1:2 (1:1). – SR Oliver (ENG). – Tore: 19. Torres 1:0. 38. Mayulu 1:1. 90. Ramos 1:2.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4:1 (1:0). – SR Marciniak (POL). – Tore: 28. Svensson 1:0. 50. Chukwuemeka 2:0. 61. Guruzeta 2:1. 82. Guirassy 3:1. 91. Brandt 4:1. – Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1:1 (0:0). – SR Nyberg (SWE). – Tore: 65. Kofane 1:0. 72. Saibari 1:1.

Arsenal – Olympiakos Piräus 2:0 (1:0). – SR Letexier (FRA). – Tore: 12. Martinelli 1:0. 92. Saka 2:0.

Monaco – Manchester City 2:2 (1:2). – SR Manzano (ESP). – Tore: 15. Haaland 0:1. 18. Teze 1:1. 44. Haaland 1:2. 90. Dier (Penalty) 2:2. – Bemerkungen: Monaco mit Köhn, ohne Zakaria (verletzt).

Napoli – Sporting Lissabon 2:1 (1:0). – SR Makkelie (NED). – Tore: 36. Hojlund 1:0. 62. Suarez (Penalty) 1:1. 79. Hojlund 2:1.

Villarreal – Juventus Turin 2:2 (1:0). – SR Kovacs (ROU). – Tore: 18. Mikautadze 1:0. 49. Gatti 1:1. 56. Conceição 1:2. 90. Veiga 2:2.

Meistgelesen

US-Handelsminister inszeniert sich im TV – auf Kosten der Schweiz
«Mein verstorbener Mann Kurt ist und bleibt die Hauptperson in meinem Leben»
Beatrice Egli spricht über den schlimmsten Abend ihrer Karriere

Videos aus dem Ressort

Knup: «Taktisch hätte ich mehr erwartet von Meistertrainer Daum»

Knup: «Taktisch hätte ich mehr erwartet von Meistertrainer Daum»

01.10.2025

Marco Streller plaudert köstliche Anekdote zu Felix Magath aus

Marco Streller plaudert köstliche Anekdote zu Felix Magath aus

01.10.2025

«Warum Stuttgart? Vielleicht waren wir zu wenig gut für Dortmund»

«Warum Stuttgart? Vielleicht waren wir zu wenig gut für Dortmund»

Als blue Sport die zwei FCB-Legenden Adrian Knup (57) und Marco Streller (44) vor dem Knüller FCB gegen VfB trifft, wird viel gelacht und über alte Stuttgarter Zeiten geredet.

01.10.2025

Knup: «Taktisch hätte ich mehr erwartet von Meistertrainer Daum»

Knup: «Taktisch hätte ich mehr erwartet von Meistertrainer Daum»

Marco Streller plaudert köstliche Anekdote zu Felix Magath aus

Marco Streller plaudert köstliche Anekdote zu Felix Magath aus

«Warum Stuttgart? Vielleicht waren wir zu wenig gut für Dortmund»

«Warum Stuttgart? Vielleicht waren wir zu wenig gut für Dortmund»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Sommer erneut aus Startelf gestrichen ++  Xhaka brilliert mit Sunderland

Söldner-CheckSommer erneut aus Startelf gestrichen ++  Xhaka brilliert mit Sunderland

Im März gab er sein Nati-Debüt. Jetzt entscheidet sich auch Hajdari für Nationenwechsel

Im März gab er sein Nati-DebütJetzt entscheidet sich auch Hajdari für Nationenwechsel

«Ich kann loslassen». Völler kündigt seinen Rücktritt beim DFB per Ende 2028 an

«Ich kann loslassen»Völler kündigt seinen Rücktritt beim DFB per Ende 2028 an