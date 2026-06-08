Divock Origi feiert das 2:0 im Champions-League-Final 2019 gegen Tottenham Keystone

Der 32-fache belgische Nationalspieler Divock Origi tritt zurück. «Meine Ziele als Spieler habe ich erreicht», gibt der 31-jährige Stürmer auf Instagram bekannt.

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Origi spielte in seiner Karriere für Lille, Liverpool, Wolfsburg, Milan und Nottingham. Seinen letzten Einsatz hatte er vor über zwei Jahren. Die grössten Erfolge feierte er beim FC Liverpool mit dem Sieg in der Champions League 2019 und dem Meistertitel in der Saison darauf.

Auf dem Weg zum Champions-League-Triumph steuerte Origi im Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona (4:0 nach 0:3 im Hinspiel) zwei Tore bei. Im Final gegen Tottenham traf er zum 2:0-Schlussstand.