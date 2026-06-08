  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Belgien Divock Origi tritt zurück

SDA

8.6.2026 - 19:07

Divock Origi feiert das 2:0 im Champions-League-Final 2019 gegen Tottenham
Divock Origi feiert das 2:0 im Champions-League-Final 2019 gegen Tottenham
Keystone

Der 32-fache belgische Nationalspieler Divock Origi tritt zurück. «Meine Ziele als Spieler habe ich erreicht», gibt der 31-jährige Stürmer auf Instagram bekannt.

Keystone-SDA

08.06.2026, 19:07

08.06.2026, 19:13

Origi spielte in seiner Karriere für Lille, Liverpool, Wolfsburg, Milan und Nottingham. Seinen letzten Einsatz hatte er vor über zwei Jahren. Die grössten Erfolge feierte er beim FC Liverpool mit dem Sieg in der Champions League 2019 und dem Meistertitel in der Saison darauf.

Auf dem Weg zum Champions-League-Triumph steuerte Origi im Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona (4:0 nach 0:3 im Hinspiel) zwei Tore bei. Im Final gegen Tottenham traf er zum 2:0-Schlussstand.

Meistgelesen

Wie Epstein mit Hilfe der Modelbranche seine Opfer suchte
Die Schweizer Wunderläuferin
WhatsApp-Warnung verunsichert Millionen Nutzer – das musst du wissen

Videos aus dem Ressort

Aebischer: «Es braucht mehr, um uns aus der Ruhe zu bringen»

Aebischer: «Es braucht mehr, um uns aus der Ruhe zu bringen»

08.06.2026

Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu: «Auch das Halbfinal ist möglich»

Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu: «Auch das Halbfinal ist möglich»

01.06.2026

Enttäuschung bei den Schweizer Fans nach Niederlage gegen Finnland

Enttäuschung bei den Schweizer Fans nach Niederlage gegen Finnland

31.05.2026

Aebischer: «Es braucht mehr, um uns aus der Ruhe zu bringen»

Aebischer: «Es braucht mehr, um uns aus der Ruhe zu bringen»

Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu: «Auch das Halbfinal ist möglich»

Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu: «Auch das Halbfinal ist möglich»

Enttäuschung bei den Schweizer Fans nach Niederlage gegen Finnland

Enttäuschung bei den Schweizer Fans nach Niederlage gegen Finnland

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Erneuter Zusammenbruch. «Ich fühle mich gut»: Der Eriksen-Schock und die Folgen

Erneuter Zusammenbruch«Ich fühle mich gut»: Der Eriksen-Schock und die Folgen

Rechtsstreitigkeiten beigelegt. Klage wegen Transferregeln: FIFA einigt sich mit Diarra

Rechtsstreitigkeiten beigelegtKlage wegen Transferregeln: FIFA einigt sich mit Diarra

Erneuter Zusammenbruch. Grosser Schock um Dänemark-Star Eriksen: «Das weckt Erinnerungen»

Erneuter ZusammenbruchGrosser Schock um Dänemark-Star Eriksen: «Das weckt Erinnerungen»