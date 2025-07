Ein deutlich einfacherer Tag im Büro als am Dienstag: Novak Djokovic steht zum 19. Mal in der 3. Runde von Wimbledon Keystone

In der 2. Runde kommt der siebenfache Wimbledon-Champion Novak Djokovic zu einem einfachen Sieg und löschte eine Bestmarke von Roger Federer. Das sind die Fakten des 4. Turniertages.

Keystone-SDA SDA

DJOKOVIC ÜBERTRIFFT FEDERERS REKORD. Nach einem durchzogenen Startspiel, in dem er zwischenzeitlich über Magenbeschwerden klagte, fand Novak Djokovic in der 2. Runde richtig ins Turnier. Der siebenfache Champion und Finalist der letzten beiden Jahre liess Dan Evans (ATP 154) mit 6:3, 6:2, 6:0 nicht den Hauch einer Chance. Die zuvor einzige Begegnung der beiden hatte vor vier Jahren noch der Engländer gewonnen. Djokovic brauchte weniger als zwei Stunden und steht in Wimbledon zum 19. Mal in der 3. Runde – ein Rekord, den er sich bisher mit Roger Federer teilte. Bei der Anzahl Titeln ist ihm der Schweizer aber einen voraus.