Deutschland Dortmund geht mit einem Sieg in die Weihnachtspause

SDA

19.12.2025 - 22:41

Torschütze Julian Brandt freut sich mit Niklas Süle über das frühe 1:0
Torschütze Julian Brandt freut sich mit Niklas Süle über das frühe 1:0
Keystone

Borussia Dortmund beendet das Jahr 2025 mit einem Heimsieg. Der Zweite der Bundesliga gewinnt das Freitagsspiel der 15. Runde gegen Mönchengladbach mit 2:0.

Keystone-SDA

19.12.2025, 22:41

19.12.2025, 23:09

Julian Brandt in der Startviertelstunde mit einem schönen Volley und Maximilian Beier kurz vor dem Abpfiff in der 97. Minute schossen die Tore für den BVB, der damit nach 15 Spielen auf 32 Punkte kommt. Es ist die beste Dortmunder Ausbeute zu diesem Zeitpunkt seit sieben Jahren. Der Rückstand auf den Leader Bayern München könnte am Wochenende aber trotzdem neun Zähler betragen.

Mönchengladbach, das sich im Mittelfeld der Tabelle bewegt, brachte gegen die Dortmunder Defensive um Goalie Gregor Kobel wenig zustande. In der Abwehr der Gladbacher spielte Nico Elvedi durch.

