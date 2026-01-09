Maximilian Beier traf für Dortmund früh zum 1:0, musste sich aber am Schluss mit einem Punkt zufrieden geben Keystone

Borussia Dortmund eröffnet den zweiten Teil der Bundesliga-Saison mit einem verrückten Remis. Bei Eintracht Frankfurt spielt der BVB 3:3. Zwei Tore fallen in der Nachspielzeit.

Keystone-SDA SDA

Ein Sonntagsschuss von Mahmoud Dahoud brachte den Frankfurtern in der 92. Minute das 3:2 und doch nicht die drei Punkte. Vier Minuten später sorgte Carney Chukwuemeka mit einer etwas glückhaften Aktion noch für das 3:3. Es war ein verdienter Ausgleich, nicht nur weil Nico Schlotterbeck kurz vor dem 2:3 für die Dortmunder nur die Latte getroffen hatte.

Dortmund war zuvor zweimal in Führung gegangen, in der 10. Minute durch Maximilian Beier und Mitte der zweiten Halbzeit durch Felix Nmecha. Die Antwort der Frankfurter gelang jeweils recht schnell. Das 1:1 schoss Can Uzun in der 22. Minute mittels Penalty, das 2:2 fiel nur drei Minuten nach der zweiten Dortmunder Führung. Dabei spielten sich zwei Neuzugänge in den Vordergrund: Der vom Zweitligisten Elversberg gekommene Younes Ebnoutalib nutzte eine hervorragende Vorarbeit von West Hams Leihgabe Arnaud Kalimuendo zum ersten Bundesliga-Treffer seiner Karriere.

Bei allen Gegentoren war der Schweizer Nationalkeeper Gregor Kobel, dessen Einsatz für den BVB wegen einer Erkältung und Rückenschmerzen fast bis zuletzt unsicher war, machtlos.