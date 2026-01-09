  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Deutschland Dortmund sichert sich spät einen Punkt

SDA

9.1.2026 - 22:37

Maximilian Beier traf für Dortmund früh zum 1:0, musste sich aber am Schluss mit einem Punkt zufrieden geben
Maximilian Beier traf für Dortmund früh zum 1:0, musste sich aber am Schluss mit einem Punkt zufrieden geben
Keystone

Borussia Dortmund eröffnet den zweiten Teil der Bundesliga-Saison mit einem verrückten Remis. Bei Eintracht Frankfurt spielt der BVB 3:3. Zwei Tore fallen in der Nachspielzeit.

Keystone-SDA

09.01.2026, 22:37

09.01.2026, 22:40

Ein Sonntagsschuss von Mahmoud Dahoud brachte den Frankfurtern in der 92. Minute das 3:2 und doch nicht die drei Punkte. Vier Minuten später sorgte Carney Chukwuemeka mit einer etwas glückhaften Aktion noch für das 3:3. Es war ein verdienter Ausgleich, nicht nur weil Nico Schlotterbeck kurz vor dem 2:3 für die Dortmunder nur die Latte getroffen hatte.

Dortmund war zuvor zweimal in Führung gegangen, in der 10. Minute durch Maximilian Beier und Mitte der zweiten Halbzeit durch Felix Nmecha. Die Antwort der Frankfurter gelang jeweils recht schnell. Das 1:1 schoss Can Uzun in der 22. Minute mittels Penalty, das 2:2 fiel nur drei Minuten nach der zweiten Dortmunder Führung. Dabei spielten sich zwei Neuzugänge in den Vordergrund: Der vom Zweitligisten Elversberg gekommene Younes Ebnoutalib nutzte eine hervorragende Vorarbeit von West Hams Leihgabe Arnaud Kalimuendo zum ersten Bundesliga-Treffer seiner Karriere.

Bei allen Gegentoren war der Schweizer Nationalkeeper Gregor Kobel, dessen Einsatz für den BVB wegen einer Erkältung und Rückenschmerzen fast bis zuletzt unsicher war, machtlos.

Meistgelesen

Frankreich schaltet Atomkraftwerk ab +++ «So etwas haben wir seit 20 Jahren nicht mehr erlebt»
Erstmals äussert sich der Vater des Bar-Besitzers
Historisch traurig, historisch berührend, historisch verbindend

Videos aus dem Ressort

Kamerun – Marokko 0:2

Kamerun – Marokko 0:2

09.01.2026

Mali – Senegal 0:1

Mali – Senegal 0:1

09.01.2026

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

FCSG-Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa könnte für die algerische Nationalmannschaft auflaufen. Im Interview verrät er, warum das bis anhin noch nicht geklappt hat.

09.01.2026

Kamerun – Marokko 0:2

Kamerun – Marokko 0:2

Mali – Senegal 0:1

Mali – Senegal 0:1

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Video-Highlights. Marokko und Senegal stehen beim Afrika-Cup im Halbfinal

Video-HighlightsMarokko und Senegal stehen beim Afrika-Cup im Halbfinal

DFB-Team zieht in ein Schloss. Deutschland wählt WM-Quartier in North Carolina

DFB-Team zieht in ein SchlossDeutschland wählt WM-Quartier in North Carolina

England. Neuer Stürmer für Manchester City

EnglandNeuer Stürmer für Manchester City