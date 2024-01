Gregor Kobel blieb auch im zweiten Spiel gegen Köln ohne Gegentreffer und feierte einen Sieg Keystone

Dortmund feiert zum Auftakt in die Rückrunde einen wichtigen Arbeitssieg gegen Köln. Freiburg schlägt Hoffenheim in einem spektakulären Derby.

Matchwinner für den BVB beim 4:0 war wie schon im Hinspiel der Niederländer Donyell Malen mit zwei Toren. Gregor Kobel blieb zum fünften Mal in dieser Bundesliga-Saison und zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Der BVB schloss punktemässig zum viertplatzierten Leipzig auf, das im Abendspiel auf Leader Bayer Leverkusen trifft.

Ein verrücktes Spiel sahen die Zuschauer in Freiburg, wo sich das Heimteam im badischen Derby gegen Hoffenheim 3:2 durchsetzte. Die Breisgauer schenkten ein 2:0 her und mussten nach dem Platzverweis gegen Manuel Gulde gar um den einen Punkt zittern, ehe Roland Sallai die Freiburger in Unterzahl kurz vor Schluss zum Sieg schoss. Das Team von Trainer Christian Streich distanzierte den direkten Konkurrenten auf vier Punkte und schloss zu Frankfurt auf Platz 6 auf. Die Eintracht vergab beim 2:2 bei Schlusslicht Darmstadt eine 2-Tore-Führung. Der Ausgleich für die «Lilien» fiel in der Nachspielzeit.

Aufsteiger Heidenheim blieb beim 1:1 gegen Wolfsburg zum fünften Mal ohne Niederlage und bleibt auf Platz 9 einen Punkt vor den «Wölfen», bei denen Cédric Zesiger nicht zum Einsatz kam.

Kurztelegramme und Tabelle:

1. FC Köln – Borussia Dortmund 0:4 (0:1). – Tore: 12. Malen 0:1. 58. Füllkrug (Penalty) 0:2. 61. Malen 0:3. 92. Moukoko 0:4. – Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

SC Freiburg – Hoffenheim 3:2 (1:0). – Tore: 37. Höler 1:0. 55. Grifo 2:0. 57. Weghorst 2:1. 77. Beier 2:2. 85. Sallai 3:2. – Bemerkungen: 82. Gelb-Rote Karte gegen Gulde (SC Freiburg). SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt 2:2 (0:1). – Tore: 33. Nkounkou 0:1. 51. Knauff 0:2. 61. Justvan 1:2. 95. Klarer 2:2.

Heidenheim – Wolfsburg 1:1 (1:1). – Tore: 7. Cerny 0:1. 45. Jenz (Eigentor) 1:1. – Bemerkungen: Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz).

Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 17/45 (47:12). 2. Bayern München 16/41 (52:15). 3. VfB Stuttgart 17/34 (38:22). 4. RB Leipzig 17/33 (38:18). 5. Borussia Dortmund 18/33 (37:25). 6. Eintracht Frankfurt 18/28 (29:22). 7. SC Freiburg 18/28 (24:28). 8. Hoffenheim 18/24 (34:36). 9. Heidenheim 18/22 (27:34). 10. Wolfsburg 18/21 (22:29). 11. Borussia Mönchengladbach 17/20 (34:36). 12. Augsburg 17/18 (24:32). 13. Werder Bremen 17/17 (24:31). 14. Bochum 17/17 (19:34). 15. Union Berlin 16/14 (17:31). 16. Mainz 05 17/11 (14:29). 17. 1. FC Köln 18/11 (11:33). 18. Darmstadt 98 18/11 (22:46).

sda