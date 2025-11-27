  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Europa League Dritte Auswärtsniederlage des FC Basel

SDA

27.11.2025 - 23:04

Keine Überflieger: Basels Flavius Daniliuc (li.) stoppt Robin Mirisola, am Ende Ende jubelt in Belgien aber der Gastgeber Genk
Keine Überflieger: Basels Flavius Daniliuc (li.) stoppt Robin Mirisola, am Ende Ende jubelt in Belgien aber der Gastgeber Genk
Keystone

Der FC Basel unterliegt in der fünften Runde der Europa League im belgischen Genk wenig zwingend 1:2. Es ist europäisch die dritte Auswärtsniederlage.

Keystone-SDA

27.11.2025, 23:04

27.11.2025, 23:06

Zuhause top, auswärts flop – der FC Basel bleibt in der Europa League fern der Heimat punktelos. Nach Freiburg und Lyon war auch Genk keine Reise wert. Die Basler müssen sich ärgern, dass sie zu spät in die Gänge kamen und sich in der ersten Hälfte zu einfach ausspielen liessen.

Der zuvor kaum gesehene Filip Otele brachte die Spannung nach einer knappen Stunde mit dem 1:2 zurück. Wenig später traf der junge Nigerianer auch noch den Pfosten. Trotz einiger guter Chancen liess sich das Team des ehemaligen FCB-Trainers Thorsten Fink die Butter aber nicht mehr vom Brot nehmen.

Erst eine Viertelstunde vor Schluss konnte auch der Basler Spektakelmacher Xherdan Shaqiri mittun, er hatte zunächst wegen muskulären Problemen auf der Bank Platz nehmen müssen. Es nützte nichts mehr, die Belgier wurden am Ende für eine durchschnittliche Leistung reich belohnt, der Schweizer Meister muss sich hingegen über eine unnötige Niederlage ärgern.

Nach zwei Heimsiegen und nun drei Auswärtsniederlagen halten sich die Basler nur noch knapp in den Top 24, die nach acht Runden in die K.o.-Phase einziehen.

In der ersten Hälfte waren es sie es gewesen, die sich äusserst effizient gezeigt hatten. Aus zwei Torchancen machten sie zwei – sehr sehenswerte – Tore. Kurz nachdem Otele die Basler Führung verpasst hatte, nutzte der Südkoreaner Oh Hyeon-Gyu ein wenig Platz im Strafraum und bezwang Marwin Hitz mit einem satten Schuss unter die Latte. Dann lief bereits die Nachspielzeit vor der Pause, als der als Supertalent geltende, 18-jährige Grieche Konstantinos Karetsas seine stupende Technik aufblitzen liess.

Telegramm:

Genk – Basel 2:1 (2:0)

23'718 Zuschauer. – SR Grinfeeld (ISR). – Tore: 14. Oh 1:0. 45. Karetsas 2:0. 58. Otele 2:1.

Genk: Van Crombrugge; El Ouahdi, Sadick, Mets, Medina (92. Palacios); Hrosovsky (94. Bangoura), Heynen; Karetsas, Heymans (75. Sattlberger), Sor (46. Adedeji-Sternberg); Oh (75. Mirisola).

Basel: Hitz; Tsunemoto (78. Shaqiri), Adjetey, Daniliuc, Schmid; Bacanin (78. Koindredi), Metinho; Traoré, Leroy (60. Agbonifo), Otele (86. Soticek); Broschinski (60. Ajeti).

Bemerkungen: Verwarnungen: 62. Adedeji-Sternberg. 62. Heymans. 78. Traoré. 85. Smets. 89. Karetsas.

Meistgelesen

Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock
Odermatt verdirbt Österreichern Dreifach-Sieg – Rogentin und von Allmen in den Top-10
So stellte Sportchef Alain Sutter GC auf den Kopf

Videos aus dem Ressort

Schmid: «Das 2:0 ärgert mich am meisten»

Schmid: «Das 2:0 ärgert mich am meisten»

27.11.2025

Fink: «Ein verdienter Sieg»

Fink: «Ein verdienter Sieg»

27.11.2025

Genk – Basel 2:1

Genk – Basel 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Schmid: «Das 2:0 ärgert mich am meisten»

Schmid: «Das 2:0 ärgert mich am meisten»

Fink: «Ein verdienter Sieg»

Fink: «Ein verdienter Sieg»

Genk – Basel 2:1

Genk – Basel 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Europa League. Mbabu und Midtjylland bleiben trotz Niederlage Spitze

Europa LeagueMbabu und Midtjylland bleiben trotz Niederlage Spitze

U17-WM. Österreichs Junioren verpassen die Krönung

U17-WMÖsterreichs Junioren verpassen die Krönung

Eike Immel wird 65. Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe

Eike Immel wird 65Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe