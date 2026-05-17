Viel Spektakel, aber kein Sieger gab es im Duell zwischen den Young Boys und Sion zu sehen Keystone

Die Young Boys und Sion trennen sich in der letzten Runde der Super League 3:3. Die Walliser müssen nun auf St. Gallen als Cup-Sieger hoffen, um in der nächsten Saison europäisch vertreten zu sein.

Keystone-SDA SDA

Ein Sieg hätte Sion gebraucht, um sich noch Chancen auf den 3. Platz ausrechnen zu dürfen. Ein solcher gelang den Gästen in Bern in den letzten 31 Partien jedoch nur einmal. Und auch am Sonntag sollte es nicht klappen.

Zwar waren die Walliser nach einem schmeichelhaften Penaltypfiff und dem Treffer von Donat Rrudhani früh auf Kurs. Und selbst nachdem das Heimteam die Partie durch Dominik Pech (24.) und Samuel Essende (49.) gedreht hatte, steckten die Gäste nicht auf. Winsley Boteli brachte die Hoffnung der Walliser auf einen der raren Siege in Bern mit dem Ausgleich vor Ablauf der Spielstunde zurück. Doch Alan Virginius' sehenswerter Treffer zum 3:2 nur sechs Minuten später war der eine Nackenschlag zu viel. Mehr als der schmeichelhafte Ausgleich für die effizienten Gäste in der Nachspielzeit durch Liam Chipperfield wollte nicht mehr gelingen.

Trost für die Walliser: Selbst ein Sieg hätte ihnen nichts gebracht, da Lugano im Parallelspiel den FC Basel deutlich besiegte. Nun muss Sion hoffen, dass St. Gallen am Pfingstsonntag den Cup gegen Stade Lausanne-Ouchy gewinnt. Dann nämlich würde auch der 4. Platz zur Qualifikation für die Conference League berechtigen.

Für YB war das Spiel gegen Sion ein Spiegelbild der enttäuschend verlaufenen Saison, an deren Ende die Berner erstmals seit zwölf Jahren die Europacup-Plätze verpassten.

Telegramm:

Young Boys – Sion 3:3 (1:1)

28'133 Zuschauer. – SR San. – Tore: 8. Rrudhani (Penalty) 0:1. 24. Pech (Virginius) 1:1. 49. Essende 2:1. 59. Boteli (Chouaref) 2:2. 65. Virginius (Gigovic) 3:2. 90. Chipperfield (Surdez) 3:3.

Young Boys: Keller; Janko, Wüthrich (6. Zoukrou), Lauper, Hadjam (70. Bukinac); Pech, Gigovic; Fassnacht, Monteiro (37. Sanches), Virginius (70. Colley); Essende (70. Bedia).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi (58. Sow), Kronig, Rrudhani; Kabacalman (58. Boteli), Baltazar Costa; Chouaref, Berdayes (70. Llukes), Lukembila (58. Chipperfield); Nivokazi (58. Surdez).

Bemerkungen: Verwarnungen: 16. Hajrizi, 37. Baltazar Costa, 92. Chipperfield.