Leela Egli trifft für den SC Freiburg doppelt und ist an allen Toren beteiligt Keystone

Verschiedene Schweizer Legionärinnen reihen sich am letzten Wochenende vor den Festtagen bei ihren Klubs unter die Torschützinnen.

Keystone-SDA SDA

Leela Egli glänzte in der Bundesliga beim 3:0-Sieg des SC Freiburg gegen Werder Bremen mit einem Doppelpack. Zudem bereitete die 19-jährige Mittelfeldspielerin in der 80. Minute den letzten Treffer durch ihre kurz zuvor eingewechselte Landsfrau Svenja Fölmli vor.

In Eindhoven beendete Riola Xhemaili beim 1:1 von PSV gegen Feyenoord Rotterdam mit dem Führungstreffer vom Penaltypunkt ihre siebenwöchige Torflaute. In Spanien gehörte Sydney Schertenleib beim 6:1-Sieg des FC Barcelona im Cup bei Ligakonkurrent Alaves zu den Torschützinnen.