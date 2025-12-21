Verschiedene Schweizer Legionärinnen reihen sich am letzten Wochenende vor den Festtagen bei ihren Klubs unter die Torschützinnen.
Leela Egli glänzte in der Bundesliga beim 3:0-Sieg des SC Freiburg gegen Werder Bremen mit einem Doppelpack. Zudem bereitete die 19-jährige Mittelfeldspielerin in der 80. Minute den letzten Treffer durch ihre kurz zuvor eingewechselte Landsfrau Svenja Fölmli vor.
In Eindhoven beendete Riola Xhemaili beim 1:1 von PSV gegen Feyenoord Rotterdam mit dem Führungstreffer vom Penaltypunkt ihre siebenwöchige Torflaute. In Spanien gehörte Sydney Schertenleib beim 6:1-Sieg des FC Barcelona im Cup bei Ligakonkurrent Alaves zu den Torschützinnen.