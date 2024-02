Der Portugiese Artur Jorge (✝) war 1996 als Schweizer Nationaltrainer tätig Keystone

Der frühere Schweizer Nationaltrainer Artur Jorge ist nicht mehr. Der Portugiese ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Artur Jorge sei am Donnerstagmorgen in Lissabon nach langer Krankheit im Kreise seiner engsten Angehörigen verstorben, vermeldeten Medien in seiner Heimat.

Der Portugiese war 1996 Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Sein Engagement dauerte allerdings nur drei Monate und war von wenig Erfolg gekrönt. Aus sieben Spielen resultierten ein Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.

Für grosses Aufsehen sorgte der eigenwillige Schnauzträger, als er die Publikumslieblinge Alain Suter und Adrian Knup nicht für die EM in England aufbot. Trotz eines 1:1 im Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber schied die Schweiz nach Niederlagen gegen die Niederlande und Schottland nach der Vorrunde aus. Der Verband hielt zwar an Artur Jorge fest, doch der Portugiese hatte genug und räumte seinen Posten freiwillig.

Danach betreute er das Nationalteam seines Heimatlandes, ehe er für verschiedenste Klubmannschaften wie Paris Saint-Germain oder ZSKA Moskau tätig war. Zwischen 2005 und 2006 arbeitete Artur Jorge ausserdem als Nationaltrainer Kameruns.

sda