Drei der vier YB-Torschützen: Alan Virginius (links), Christian Fassnacht (Mitte) und Chris Bedia Keystone

Die Young Boys kommen zum ersten Sieg seit der Rückkehr von Trainer Gerard Seoane. In St. Gallen gewinnen die Berner trotz vieler Absenzen mit 4:1.

Keystone-SDA SDA

Die zahlreichen Verletzten und Gesperrten im defensiven Bereich sorgten bei YB für einen wackligen Start in die Partie. Nach dem frühen Führungstor durch Christian Fassnacht geriet der Gast minutenlang massiv unter Druck und hatte Glück, dass St. Gallen durch Alessandro Vogt nur ein Treffer gelang.

Mit Solidarität, die sich schon in den ersten Partien unter Seoane wieder verstärkt bei den Bernern gezeigt hatte, und einem recht simplen taktischen Plan bekamen die Young Boys die Partie nach der schwierigen Startviertelstunde in den Griff. Vor allem aber waren sie mit ihren direkt vorgetragenen Angriffen wirkungsvoller als die St. Galler.

Alan Virginius traf in der 32. Minute nach einem Fehler von Stephan Ambrosius zum 2:1, und Chris Bedia (51.) sowie Darian Males (64.) sicherten mit Schlenzern von der Strafraumgrenze den Sieg. Die konsequente Spielweise und die hohe Effizienz führten zum deutlichen Erfolg, der um ein oder zwei Tore zu hoch ausfiel. Nach dem 1:2 hatten die St. Galler die eine oder andere Möglichkeit zum erneuten Ausgleich. Und in der 72. Minute verhinderte der Pfosten das 2:4 von Lukas Daschner.

Die Young Boys um Captain Christian Fassnacht, der sein siebtes Saisontor erzielte und am Montag erstmals seit zweieinhalb Jahren ins Naticamp einrückt, kontrollierten insgesamt die Partie recht geschickt und sammelten drei Punkte, die sie in der Tabelle auf Höhe des FC Basel bringen. Nur der Kantonsrivale FC Thun ist vorerst enteilt.

Telegramm:

St.Gallen – Young Boys 1:4 (1:2)

18'742 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 7. Fassnacht (Bedia) 0:1. 9. Vogt (Neziri) 1:1. 32. Virginius (Lauper) 1:2. 51. Bedia (Virginius) 1:3. 64. Males (Pech) 1:4.

St.Gallen: Zigi; May, Gaal, Ambrosius (46. Vallci); Neziri; Witzig (77. Vladi), Görtler (68. Daschner), Boukhalfa, Okoroji (46. Vandermersch); Vogt, Efekele (68. Balde).

Young Boys: Keller; Andrews, Janko, Lauper, Hadjam; Raveloson, Pech; Virginius (63. Males), Fassnacht (88. Sanches), Monteiro (76. Colley); Bedia (63. Córdova).

Bemerkungen: Verwarnungen: 43. Monteiro, 67. Vallci.