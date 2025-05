Varol Tasar (zweiter von rechts) rettet Yverdon einen Punkt Keystone

Yverdon geht im Abstiegskampf der Super League mit einem Punkt Vorsprung auf GC und Winterthur in die letzten vier Partien. Die Waadtländer mausern sich gegen St. Gallen zu einem 1:1.

Zwei Tage nach der Verschiebung wegen starker Regenfälle am Sonntag und dem unbespielbaren Terrain im Stade Municipal war St. Gallen auf gutem Weg, sich für die neuerliche weite Reise aus der Ostschweiz ans südwestliche Ende des Neuenburgersees mit dem ersten Auswärtssieg in Yverdon seit dessen Aufstieg vor zwei Jahren zu rächen. Eine gelb-rote Karte gegen Albert Vallci wegen eines überharten Einsteigens ebnete Yverdon in den letzten 20 Minuten aber noch den Weg zum Remis in der für St. Gallen fast bedeutungslosen Relegation Group.

Varol Tasar traf in der 74. Minute mit einem schön getroffenen Schuss aus rund 18 Metern nach einer Finte zum 1:1. Bereits in der sechsten Minute hatte Willem Geubbels mit dem Führungstor für die Gäste für den Glanzpunkt der über weite Strecken ereignisarmen Partien gesorgt.

Bei wieder regulären Verhältnissen, aber auf nach wie vor schwer bespielbarem Geläuf war Geubbels mit einem nicht ganz sauber getroffenen Fallrückzieher für die St. Galler erfolgreich. Es war der 13. Saisontreffer für den 23-jährigen Franzosen, der im dritten Spiel in Folge erfolgreich war und seine gesamte Ausbeute aus den ersten beiden Saisons beim FCSG nun um drei Tore überboten hat.

Bei den St. Gallern fiel die Absenz von Captain Lukas Görtler zunächst nicht ins Gewicht. Von Yverdon, das die bisherigen drei Heimspiele seit dem Aufstieg gegen St. Gallen jeweils mit 1:0 gewonnen hatte, ging erst nach Vallcis Platzverweis in der 68. Minute Gefahr aus.

Ohne seinen ebenfalls gelbgesperrten Abwehrchef Mohamed Tijani blieb Yverdon zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg. Dank dem Punkt vermied die Mannschaft von Trainer Paolo Tramezzani jedoch den Fall auf den Barrageplatz. Die Grasshoppers als Elfter und Winterthur als Letzter gehen nun mit einem Punkt Rückstand auf Yverdon in die letzten vier Spiele.

Telegramm und Rangliste:

Yverdon – St. Gallen 1:1 (0:1)

2450 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 6. Geubbels 0:1. 74. Tasar (Baradji) 1:1.

Yverdon: Bernardoni; Sauthier, Piccini (46. Le Pogam), Christian Marques, Kongsro; Sylla (46. Rodrigues), Legowski, Baradji; Tasar, Marchesano, Aké (85. Komano).

St. Gallen: Zigi; Vallci, Ambrosius, Stanic; Daschner; Vandermersch (57. Faber), Witzig (66. Quintillà), Konietzke (66. Toma), Okoroji; Geubbels (93. Vogt), Akolo (66. Mambimbi).

Bemerkungen: 67. Gelb-rote Karte gegen Vallci. Verwarnungen: 22. Kongsro, 30. Daschner, 42. Vallci, 45. Stanic, 69. Zigi, 77. Sauthier, 79. Legowski, 94. Faber.

Rangliste: 1. St. Gallen 34/48 (47:44). 2. Zürich 34/47 (45:50). 3. Sion 34/39 (43:52). 4. Yverdon 34/34 (34:58). 5. Grasshoppers 34/33 (35:48). 6. Winterthur 34/33 (34:61).