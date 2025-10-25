Kastriot Imeri (links), Torschütze zum 1:0, war danach öfters mit Defensivarbeit beschäftigt, hier gegen Nias Hefti Keystone

Der FC Thun kommt im sechsten Auswärtsspiel der Saison zum fünften Sieg. In Sitten sorgt ein frühes Tor von Kastriot Imeri für den 1:0-Sieg.

Keystone-SDA SDA

In der 12. Minute traf der von YB ausgeliehene Kastriot Imeri mit einem direkten Freistoss, der für Sions Keeper Anthony Racioppi nicht unhaltbar schien. Diesen Vorsprung verteidigte der Aufsteiger erfolgreich, auch wenn im Verlauf der zweiten Halbzeit mit zunehmend viel Mühe. Die Walliser hätten sich aufgrund ihrer Bemühungen und der Anzahl Angriffe den Ausgleich verdient gehabt.

Keiner der zum Teil sehenswert herausgespielten Aktionen der zweiten Halbzeit brachte den Sittenern das Tor, das auch eine Erlösung gewesen wäre. Seit nunmehr 370 Minuten wartet der FC Sion daheim auf einen eigenen Treffer, der letzte datiert vom 3. August beim 4:0 gegen Lugano.

Thun ist grundsolide und weiss taktisch ganz genau, was es zu tun hat. Das Team von Mauro Lustrinelli war nach dem Führungstreffer dem 2:0 lange Zeit näher als Sion dem Ausgleich. Am nächsten kam Michael Heule dem zweiten Thuner Tor, als er kurz nach der Pause seinen Weitschuss von Racioppi an die Latte gelenkt sah.

Die nächste Bewährungsprobe folgt für die Thuner am Dienstag daheim gegen Winterthur, während Sion gleichentags gegen den FC St. Gallen die nächste Möglichkeit erhält, seine Torflaute im Tourbillon zu beenden.

Telegramm:

Sion – Thun 0:1 (0:1)

9650 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tor: 12. Imeri 0:1.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Sow (80. Baltazar Costa); Chouaref (80. Boteli), Rrudhani (68. Berdayes), Lukembila (59. Chipperfield); Nivokazi.

Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule; Käit (46. Rupp), Bertone; Matoshi (85. Montolio), Imeri (46. Meichtry); Ibayi (70. Rastoder), Labeau (76. Reichmuth).

Bemerkungen: Verwarnungen: 44. Ibayi, 64. Labeau, 86. Meichtry, 95. Reichmuth.