  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lausanne – Luzern 0:4 Ein Kantersieg als Luzerner Erlösung

SDA

21.12.2025 - 16:06

Luzerns Stürmer Lars Villiger wurde in der Nachspielzeit zum Doppeltorschützen
Luzerns Stürmer Lars Villiger wurde in der Nachspielzeit zum Doppeltorschützen
Keystone

Der FC Luzern beendet seine Niederlagenserie im letzten Spiel vor Weihnachten mit einem Kantersieg. Die Innerschweizer gewinnen in Lausanne mit 4:0.

Keystone-SDA

21.12.2025, 16:06

21.12.2025, 16:35

Eine einstudierte Corner-Variante führte nach einer Stunde zum richtungsweisenden Luzerner Tor. Den von Matteo Di Giusto flach getretenen Eckball liess Taisei Abe für Kevin Spadanuda durch. Dieser erzielte von der Strafraumgrenze seinen vierten Saisontreffer. In den Schlussminuten machten die Luzerner aus der knappen Führung noch einen Kantersieg durch Tore von Joker Lucas Ferreira (89.) und Doppeltorschütze Lars Villiger (91. und 93.). Nach der Pause hatten die Gäste das Abschlussglück, das ihnen mit zwei Pfostenschüssen in der ersten Halbzeit gefehlt hatte.

Die Luzerner, die vor dem eigenen Tor alles im Griff hatten, beendeten gegen das harmlose Lausanne-Sport eine ganze Reihe von Negativserien: vier Niederlagen am Stück, acht Wochen ohne Sieg und fast drei Monate ohne Auswärtserfolg. Zu null hatten die Luzerner in dieser Saison zuvor nur zweimal gespielt.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Luzern 0:4 (0:0)

SR Tschudi. – Tore: 61. Spadanuda (Di Giusto) 0:1. 89. Lucas Ferreira (Spadanuda) 0:2. 91. Villiger (Owusu) 0:3. 93. Villiger (Ottiger) 0:4.

Lausanne-Sport: Letica; Abdallah (26. Okoh), Mouanga, Sow, Poaty (72. Lachhab); Roche; Sigua, Mollet (72. Custodio), Butler-Oyedeji (57. Fofana); Bair, Kana Biyik (57. Ajdini).

Luzern: Loretz; Ottiger, Freimann, Bajrami, Fernandes; Abe; Owusu, Di Giusto (79. Lucas Ferreira), Spadanuda; von Moos (68. Grbic), Villiger.

Bemerkungen: Verwarnungen: 55. Abe, 78. Fernandes, 96. Villiger.

Meistgelesen

Davon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier
St. Gallen im Glück – Asp Jensen scheitert am Pfosten
US-Einwanderungsbehörde ICE nimmt drei Schweizer fest

Videos aus dem Ressort

Lausanne-Sport – Luzern 0:4

Lausanne-Sport – Luzern 0:4

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Yverdon – Rapperswil-Jona 1:0

Yverdon – Rapperswil-Jona 1:0

Challenge League | 18. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Girona – Atlético Madrid 0:3

Girona – Atlético Madrid 0:3

LALIGA | 17. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Lausanne-Sport – Luzern 0:4

Lausanne-Sport – Luzern 0:4

Yverdon – Rapperswil-Jona 1:0

Yverdon – Rapperswil-Jona 1:0

Girona – Atlético Madrid 0:3

Girona – Atlético Madrid 0:3

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Alles ist gemacht». Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt

«Alles ist gemacht»Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt

Am Sonntag geht's los. Diese 6 Super-League-Profis spielen am Afrika-Cup

Am Sonntag geht's losDiese 6 Super-League-Profis spielen am Afrika-Cup

Nationale Meisterschaft 1. Stufe. Die Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League sind angesetzt

Nationale Meisterschaft 1. StufeDie Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League sind angesetzt