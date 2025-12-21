Luzerns Stürmer Lars Villiger wurde in der Nachspielzeit zum Doppeltorschützen Keystone

Der FC Luzern beendet seine Niederlagenserie im letzten Spiel vor Weihnachten mit einem Kantersieg. Die Innerschweizer gewinnen in Lausanne mit 4:0.

Keystone-SDA SDA

Eine einstudierte Corner-Variante führte nach einer Stunde zum richtungsweisenden Luzerner Tor. Den von Matteo Di Giusto flach getretenen Eckball liess Taisei Abe für Kevin Spadanuda durch. Dieser erzielte von der Strafraumgrenze seinen vierten Saisontreffer. In den Schlussminuten machten die Luzerner aus der knappen Führung noch einen Kantersieg durch Tore von Joker Lucas Ferreira (89.) und Doppeltorschütze Lars Villiger (91. und 93.). Nach der Pause hatten die Gäste das Abschlussglück, das ihnen mit zwei Pfostenschüssen in der ersten Halbzeit gefehlt hatte.

Die Luzerner, die vor dem eigenen Tor alles im Griff hatten, beendeten gegen das harmlose Lausanne-Sport eine ganze Reihe von Negativserien: vier Niederlagen am Stück, acht Wochen ohne Sieg und fast drei Monate ohne Auswärtserfolg. Zu null hatten die Luzerner in dieser Saison zuvor nur zweimal gespielt.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Luzern 0:4 (0:0)

SR Tschudi. – Tore: 61. Spadanuda (Di Giusto) 0:1. 89. Lucas Ferreira (Spadanuda) 0:2. 91. Villiger (Owusu) 0:3. 93. Villiger (Ottiger) 0:4.

Lausanne-Sport: Letica; Abdallah (26. Okoh), Mouanga, Sow, Poaty (72. Lachhab); Roche; Sigua, Mollet (72. Custodio), Butler-Oyedeji (57. Fofana); Bair, Kana Biyik (57. Ajdini).

Luzern: Loretz; Ottiger, Freimann, Bajrami, Fernandes; Abe; Owusu, Di Giusto (79. Lucas Ferreira), Spadanuda; von Moos (68. Grbic), Villiger.

Bemerkungen: Verwarnungen: 55. Abe, 78. Fernandes, 96. Villiger.