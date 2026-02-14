Christian Fassnacht trifft im Duell gegen den Winterthurer Captain Remo Arnold im Wankdorf zum 3:0 Keystone

Die Young Boys machen einen Schritt in die richtige Richtung. Sie gewinnen daheim gegen Schlusslicht Winterthur mit 6:1.

Keystone-SDA SDA

Von einem Neustart oder gar dem Beginn einer Aufholjagd zu reden, wäre nach den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate verfrüht. Auf ein Lebenszeichen von YB folgte in dieser Saison oft die Ernüchterung. Nach dem 3:0 gegen den FC Zürich Anfang Monat gab es enttäuschende Leistungen bei den Grasshoppers (1:1) und dem FC St. Gallen (1:2).

Gegen Winterthur hatten die Young Boys leichtes Spiel. Die schwächste Defensive der Liga war nach dem 0:1, das Liga-Topskorer Christian Fassnacht in der 39. Minute erzielte, zunehmend unsicher. Alan Virginius (55.) und erneut Fassnacht (57.) mit seinem 15. Saisontor erhöhten innerhalb kurzer Zeit auf das vorentscheidende 3:0. Zu diesen beiden Berner Toren lieferte der neu verpflichtete Yan Valery die Vorlage.

Der Anschlusstreffer von Roman Buess nach einer Stunde brachte nur ganz kurz etwas Hoffnung zurück in die Reihen der Winterthurer. Sechs Minuten später schoss Chris Bedia, mit 13 Toren Fassnachts erster Verfolger in der Torschützenliste, das 4:1. In der Schlussphase machte YB durch Darian Males und Alvyn Sanches noch den höchsten Saisonsieg perfekt.

Weiter geht es für YB am nächsten Wochenende mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Sion. Im Wallis könnte das Team von Gerardo Seoane erstmals seit November ein zweites Super-League-Spiel in Folge gewinnen.

Telegramm:

Young Boys – Winterthur 6:1 (1:0)

23'160 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tore: 39. Fassnacht (Bedia) 1:0. 53. Virginius (Valery) 2:0. 55. Fassnacht (Valery) 3:0. 59. Buess (Hunziker) 3:1. 65. Bedia (Virginius) 4:1. 82. Males (Sanches) 5:1. 85. Sanches (Lauper) 6:1.

Young Boys: Keller; Valery, Wüthrich, Benito, Bukinac (80. Mambwa); Gigovic (68. Males), Fernandes (46. Lauper); Fassnacht (80. Monteiro), Sanches, Virginius (68. Pech); Bedia.

Winterthur: Kapino; Sidler, Citherlet, Arnold, Kryeziu (61. Mühl), Smith (72. Maluvunu); Maksutaj, Jankewitz (82. Schneider), Golliard (61. Camara); Buess, Hunziker (72. Okafor).

Bemerkungen: Verwarnungen: 6. Buess, 29. Gigovic, 64. Citherlet.