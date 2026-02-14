  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

YB – Winterthur 6:1 Ein Kantersieg für die Berner Moral

SDA

14.2.2026 - 22:36

Christian Fassnacht trifft im Duell gegen den Winterthurer Captain Remo Arnold im Wankdorf zum 3:0
Christian Fassnacht trifft im Duell gegen den Winterthurer Captain Remo Arnold im Wankdorf zum 3:0
Keystone

Die Young Boys machen einen Schritt in die richtige Richtung. Sie gewinnen daheim gegen Schlusslicht Winterthur mit 6:1.

Keystone-SDA

14.02.2026, 22:36

14.02.2026, 22:58

Von einem Neustart oder gar dem Beginn einer Aufholjagd zu reden, wäre nach den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate verfrüht. Auf ein Lebenszeichen von YB folgte in dieser Saison oft die Ernüchterung. Nach dem 3:0 gegen den FC Zürich Anfang Monat gab es enttäuschende Leistungen bei den Grasshoppers (1:1) und dem FC St. Gallen (1:2).

Gegen Winterthur hatten die Young Boys leichtes Spiel. Die schwächste Defensive der Liga war nach dem 0:1, das Liga-Topskorer Christian Fassnacht in der 39. Minute erzielte, zunehmend unsicher. Alan Virginius (55.) und erneut Fassnacht (57.) mit seinem 15. Saisontor erhöhten innerhalb kurzer Zeit auf das vorentscheidende 3:0. Zu diesen beiden Berner Toren lieferte der neu verpflichtete Yan Valery die Vorlage.

Der Anschlusstreffer von Roman Buess nach einer Stunde brachte nur ganz kurz etwas Hoffnung zurück in die Reihen der Winterthurer. Sechs Minuten später schoss Chris Bedia, mit 13 Toren Fassnachts erster Verfolger in der Torschützenliste, das 4:1. In der Schlussphase machte YB durch Darian Males und Alvyn Sanches noch den höchsten Saisonsieg perfekt.

Weiter geht es für YB am nächsten Wochenende mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Sion. Im Wallis könnte das Team von Gerardo Seoane erstmals seit November ein zweites Super-League-Spiel in Folge gewinnen.

Telegramm:

Young Boys – Winterthur 6:1 (1:0)

23'160 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tore: 39. Fassnacht (Bedia) 1:0. 53. Virginius (Valery) 2:0. 55. Fassnacht (Valery) 3:0. 59. Buess (Hunziker) 3:1. 65. Bedia (Virginius) 4:1. 82. Males (Sanches) 5:1. 85. Sanches (Lauper) 6:1.

Young Boys: Keller; Valery, Wüthrich, Benito, Bukinac (80. Mambwa); Gigovic (68. Males), Fernandes (46. Lauper); Fassnacht (80. Monteiro), Sanches, Virginius (68. Pech); Bedia.

Winterthur: Kapino; Sidler, Citherlet, Arnold, Kryeziu (61. Mühl), Smith (72. Maluvunu); Maksutaj, Jankewitz (82. Schneider), Golliard (61. Camara); Buess, Hunziker (72. Okafor).

Bemerkungen: Verwarnungen: 6. Buess, 29. Gigovic, 64. Citherlet.

Meistgelesen

Lawinen reissen fünf Skifahrer in den Alpen in den Tod
Gremaud souverän ++ Deschwanden klar hinter dem Podest
Darum gehen die Kinder von Angelo Kelly nicht zur Schule

Videos aus dem Ressort

Real Madrid – Real Sociedad 4:1

Real Madrid – Real Sociedad 4:1

LALIGA | 24. Runde | Saison 25/26

14.02.2026

YB – Winterthur 6:1

YB – Winterthur 6:1

Super League | 25. Runde | Saison 25/26

14.02.2026

Zürich – Luzern 1:4

Zürich – Luzern 1:4

Super League | 25. Runde | Saison 25/26

14.02.2026

Real Madrid – Real Sociedad 4:1

Real Madrid – Real Sociedad 4:1

YB – Winterthur 6:1

YB – Winterthur 6:1

Zürich – Luzern 1:4

Zürich – Luzern 1:4

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Verbesserungspotenzial. 12. Platz für Schweizer Fussball im Nachhaltigkeitsranking

Verbesserungspotenzial12. Platz für Schweizer Fussball im Nachhaltigkeitsranking

Ex-Nati-Trainerin. Pia Sundhage wird Nationaltrainerin von Haiti

Ex-Nati-TrainerinPia Sundhage wird Nationaltrainerin von Haiti

Yakin will «beweisen, dass wir in Liga A gehören». Das sind die Gegner der Schweizer Nati in der Nations League

Yakin will «beweisen, dass wir in Liga A gehören»Das sind die Gegner der Schweizer Nati in der Nations League