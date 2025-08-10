Der Grasshopper Nikolas Muci und der Servettien Yoan Severin teilen sich die Punkte Keystone

Servette und die Grasshoppers kommen beim 1:1 in Genf zu den ersten Punkten in dieser Saison.

Keystone-SDA SDA

Für Servette sind es eher zwei verlorene Punkte als ein gewonnener. Der Zweite der Vorsaison hatte genügend Torchancen, um sich den Sieg zu sichern. Es sprang aber lediglich das 1:1 heraus, das der Franzose Lamine Fomba im Zusammenspiel mit seinem ebenfalls zur Pause eingewechselten Landsmann Florian Ayé in der 74. Minute erzielte. Ayé hatte eine Viertelstunde zuvor mit einem verschossenen Penalty eine hervorragende Möglichkeit auf den ersten Genfer Treffer vergeben.

GCs Keeper Justin Hammel, der den Penalty hielt, trat auch in der Schlussphase nochmals entscheidend in Szene, als er den wuchtigen Schuss von Tiemoko Ouattara parierte und so das Remis rettete. Der Zürcher Treffer zum Punktgewinn gelang Saulo Decarli in der 33. Minute. Für den Defensiv-Routinier war es das erste Tor seit über zwei Jahren.

Telegramm:

Servette – Grasshoppers 1:1 (0:1)

SR von Mandach. – Tore: 33. Decarli (Plange) 0:1. 74. Fomba (Ayé) 1:1.

Servette: Mall; Srdanovic, Bronn, Severin, Njoh; Cognat, Ondoua (46. Fomba); Stevanovic, Jallow (87. Atangana), Keyan Varela (46. Ayé); Guillemenot (73. Ouattara).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Paloschi; Arigoni (80. Creti), Hassane, Zvonarek, Stroscio (60. Verón Lupi); Plange, Muci (67. Diarrassouba), Jensen (60. Giandomenico).

Bemerkungen: 56. Hammel hält Penalty von Ayé. Verwarnungen: 16. Stroscio, 32. Ondoua, 96. Ouattara.