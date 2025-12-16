Thun bestätigte seine Leaderposition Keystone

Der FC Thun setzt seinen Lauf als Tabellenführer der Super League fort. Die Berner Oberländer bekunden beim Schlusslicht Winterthur keine Mühe und gewinnen 4:1.

Drei Minuten und 20 Sekunden benötigte der FC Thun auf der Schützenwiese, um die Entscheidung herbeizuführen. Dabei profitierte das Team von Mauro Lustrinelli von den Unzulänglichkeiten der Winterthurer Defensive. Die mit Abstand durchlässigste Abwehr der Liga leistete sich vom schönen Tor von Ethan Meichtry (20.) über den glückhaften Abschluss von Elmin Rastoder (22.) bis zum Notbremse-Foul von Remo Arnold (24.) innerhalb kurzer Zeit viel zu viele Fehler.

Die Thuner mussten zwar bald darauf den Anschlusstreffer durch Andrin Hunziker hinnehmen, stellten aber noch vor der Pause den Zweitore-Vorsprung durch einen Weitschuss von Justin Roth wieder her. Ohne Mühe verteidigen sie nach der Pause ihren Vorteil, erhöhten durch das achte Saisontor von Christopher Ibayi noch auf 4:1 und feierten im 18. Ligaspiel seit dem Aufstieg den 12. Sieg.

In der letzten Runde trifft der FC Thun am Samstag daheim auf den FC Zürich und liefert sich das nächste Fernduell um die Leaderposition mit dem FC St. Gallen.

Telegramm und Tabelle:

Winterthur – Thun 1:4 (1:3)

7500 Zuschauer. – SR Turkes. – Tore: 20. Meichtry (Matoshi) 0:1. 22. Rastoder (Heule) 0:2. 38. Hunziker (Diaby) 1:2. 43. Roth 1:3. 95. Ibayi (Imeri) 1:4.

Winterthur: Kapino; Rohner (79. Burkart), Arnold, Durrer, Diaby (79. Buess); Stéphane Cueni, Zuffi (79. Stillhart); Dansoko, Jankewitz (30. Martins), Golliard (11. Maluvunu); Hunziker.

Thun: Steffen; Dähler, Montolio, Bürki, Heule; Bertone (94. Janjicic), Roth; Meichtry (72. Imeri), Matoshi (73. Reichmuth); Labeau (73. Ibayi), Rastoder (91. Franke).

Bemerkungen: 26. Rote Karte gegen Arnold (Notbremse). Verwarnungen: 14. Zuffi, 34. Bertone, 40. Dansoko, 61. Martins, 80. Buess, 86. Kapino.

1. Thun 18/37 (35:21). 2. St. Gallen 18/34 (36:21). 3. Young Boys 17/29 (36:29). 4. Basel 17/28 (25:18). 5. Lugano 17/27 (24:23). 6. Sion 18/27 (27:23). 7. Zürich 17/24 (26:30). 8. Lausanne-Sport 17/21 (27:23). 9. Servette 17/19 (29:35). 10. Luzern 17/18 (30:33). 11. Grasshoppers 17/14 (19:31). 12. Winterthur 18/10 (23:50).