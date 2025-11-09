Kein guter Tag für Xherdan Shaqiri und den FC Basel Keystone

Der FC Thun setzt sich an der Tabellenspitze der Super League weiter ab. In der 13. Runde können weder der FC St. Gallen noch der FC Basel gewinnen.

Keystone-SDA SDA

St. Gallen kassierte mit dem 1:4 gegen die Young Boys die zweite Niederlage in Folge. Die Berner agierten zielstrebiger und konsequenter als die Ostschweizer und verdienten sich so den Erfolg. Christian Fassnacht, Alan Virginius, Chris Bedia und Darian Males trafen für YB. Ligatopskorer Alessandro Vogt erzielte für die Gastgeber das zwischenzeitlich 1:1.

Die Basler blieben beim 0:1 daheim gegen Lugano zum zweiten Mal in Folge in der Meisterschaft torlos. Das war ihnen zuletzt vor über einem Jahr passiert. Für die Luganesi traf Kevin Behrens nach einer guten Stunde. Xherdan Shaqiri scheiterte in der ersten Halbzeit vom Penaltypunkt am Tessiner Keeper Amir Saipi.

Im Duell zwischen Lausanne und Sion verpassten es die Walliser, punktemässig zu den St. Gallern aufzuschliessen. Sion spielte nach Zweitore-Vorsprung nur 2:2-Unentschieden. Alle Treffer fielen in den ersten 33 Minuten.

Bereits am Samstag feierte der mit neun Punkten Vorsprung souveräne Leader FC Thun bei Servette den sechsten Sieg in Folge. In der unteren Tabellenregion verschafften sich die Grasshoppers mit dem 1:0 beim Schlusslicht Winterthur Luft, und der FC Zürich beendete mit dem durch einen Schlussspurt zustande gekommenen 3:2 gegen Luzern seine Negativserie.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Winterthur – Grasshoppers 0:1 (0:0). Zürich – Luzern 3:2 (0:2). Servette – Thun 0:1 (0:0). – Sonntag: Basel – Lugano 0:1 (0:0). Lausanne-Sport – Sion 2:2 (2:2). St. Gallen – Young Boys 1:4 (1:2).

1. Thun 13/31 (26:14). 2. Basel 13/22 (22:16). 3. Young Boys 13/22 (25:23). 4. St. Gallen 12/21 (26:17). 5. Lugano 12/19 (17:17). 6. Sion 13/19 (20:17). 7. Luzern 13/17 (26:22). 8. Lausanne-Sport 13/16 (25:21). 9. Zürich 13/16 (19:25). 10. Servette 13/14 (20:25). 11. Grasshoppers 13/13 (18:27). 12. Winterthur 13/6 (16:36).