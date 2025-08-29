Vom 29. bis 31. August findet in Mollis (GL) das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Mit unserem Live-Ticker bleibst du das ganze Wochenende über auf dem neusten Stand.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Dabei werden die Schweizer Nationalsportarten Schwingen, Hornussen und Steinstossen ausgeübt, wobei der Schwingsport im Zentrum steht.

In unserem Live-Ticker halten wir dich mit allen Storys im und um das Sägemehl auf dem Laufenden.