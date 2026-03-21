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Servette – GC 5:0 Ein Trainerdebüt zum Vergessen

SDA

21.3.2026 - 20:09

Lange Gesichter bei den Grasshoppers nach der Kanterniederlage in Genf
Lange Gesichter bei den Grasshoppers nach der Kanterniederlage in Genf
Keystone

GC misslingt der Neustart nach dem Trainerwechsel gründlich. Der Vorletzte der Super League verliert bei Servette mit 0:5, vor allem weil er eine katastrophale Startviertelstunde hinlegt.

Keystone-SDA

21.03.2026, 20:09

21.03.2026, 20:44

Gernot Messner, der Anfang der Woche Gerald Scheiblehner als Trainer von GC abgelöst hatte, war nicht zu beneiden. Der von der U21 beförderte 45-Jährige musste mitansehen, wie sein neues Team innerhalb kürzester Zeit auseinanderfiel. Zwischen der 8. und der 18. Minute trafen die Genfer durch Doppeltorschütze Junior Kadile, Miroslav Stevanovic und Florian Ayé zur 4:0-Führung.

Die Grasshoppers liessen sich viel zu leicht ausspielen und agierten im eigenen Strafraum kopflos. Der Tiefpunkt aus Sicht der Zürcher war das 0:3, dem ein kapitaler Fehler von Abdoulaye Diaby vorausging. Der Verteidiger aus Mali übersah bei seinem versuchten Rückpass auf Goalie Justin Hammel den gut antizipierenden Routinier Stevanovic. Der Bosnier fing den Pass ab, umspielte Hammel und traf ins leere Tor.

Dass die Torluft im Stade de Genève nach dem 0:4 vorübergehend endete, war Hammel zu verdanken. Der Goalie hielt bald nach dem vierten Gegentor einen Penalty von Kadile und gewann noch vor der Pause ein Direktduell mit dem französischen Stürmer von Servette, der ein Glücksgriff ist. In bislang sechs Partien gelangen dem leihweise aus der Niederlande gekommenen Bretonen vier Tore und drei Assists.

Für den Schlusspunkt in der Partie, die Servette wohl von allen Abstiegssorgen befreit, sorgte Stevanovic mit seinem zweiten Tor in der 72. Minute. Für den 35-Jährigen war es der zehnte Saisontreffer. Bei GC kam Michael Frey einem Tor am nächsten, als er kurz nach der Pause mit dem Kopf nur den Pfosten traf.

Telegramm:

Servette – Grasshoppers 5:0 (4:0)

6674 Zuschauer. – SR Drmic. – Tore: 8. Kadile (Mazikou) 1:0. 10. Kadile (Lopes) 2:0. 13. Stevanovic 3:0. 18. Ayé (Kadile) 4:0. 72. Stevanovic (Mazikou) 5:0.

Servette: Mall; Allix, Rouiller, Burch, Mazikou (84. Njoh); Cognat, Douline (76. Fomba); Lopes (60. Jallow), Stevanovic, Kadile (76. Morandi); Ayé (76. Mráz).

Grasshoppers: Hammel; Mikulic, Diaby, Köhler; Abels; Ngom (46. Ullmann), Meyer (84. Hassane), Jensen (66. Clemente), Stroscio (84. Krasniqi); Tsimba (24. Zvonarek), Frey.

Bemerkungen: 22. Hammel hält Penalty von Kadile. Verwarnungen: 41. Diaby, 64. Stroscio.

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