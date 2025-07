Die Young Boys und der FC Zürich verstärken sich nach dem Saisonstart weiter Keystone

Einen Tag nach dem 3:1 zum Saisonstart gegen Servette verpflichten die Young Boys den 18-jährigen tschechischen Junioren-Internationalen Dominik Pech.

Der Mittelfeldspieler stösst leihweise von Slavia Prag zu den Bernern, wie YB mitteilt. YB verfügt über eine Kaufoption. Dominik Pech bestritt letzte Saison für Slavia Prag 20 Einsätze, vier davon in der Europa League. Slavia Prag gewann die tschechische Meisterschaft.

Zürich holt Tramoni

Zwei Tage nach der bitteren Startniederlage gegen Sion (nach einer 2:0-Führung bis zehn Minuten vor Schluss) verpflichtet der FC Zürich den 22-jährigen französisch-italienischen Offensivspieler Lisandru Tramoni von Pisa. Der FCZ teilt mit, dass Tramoni einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine vierte Saison unterzeichnet hat.

Tramoni wurde auf Korsika bei Ajaccio ausgebildet und wechselte 2020 zuerst nach Cagliari und zwei Jahre später zu Pisa. Für Pisa bestritt er in der vorletzten Saison 28 Partien in der Serie B. Letzte Saison war Tramoni an Bastia ausgeliehen, wobei er in 26 Partien in der Ligue 2 zum Einsatz gelangte.