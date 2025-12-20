  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Thun – FCZ 4:2 Eine Demonstration des Wintermeisters

SDA

20.12.2025 - 20:20

Die Thuner Leonardo Bertone (links) und Elmin Rastoder freuen sich über den 4:2-Heimsieg zum Abschluss der Hinrunde
Die Thuner Leonardo Bertone (links) und Elmin Rastoder freuen sich über den 4:2-Heimsieg zum Abschluss der Hinrunde
Keystone

Der FC Thun ist Wintermeister. Der Aufsteiger sichert sich den dafür noch benötigten Punkt mit dem 2:2 daheim gegen den FC Thun.

Keystone-SDA

20.12.2025, 20:20

20.12.2025, 20:31

In ihrer ausverkauften Stockhorn Arena zeigten die Thuner nochmals, was sie im letzten Halbjahr ausgezeichnet hat. Sie liessen sich nicht durch einen unglücklichen 0:2-Pausenrückstand aus der Ruhe bringen, blieben ihrem Spiel treu und drückten fast durchgehend auf das Tempo.

Elmin Rastoder, der vor der Pause zwei exzellente Torchancen vergeben hatte, traf in der 53. Minute zum 1:2, bevor Captain Marco Bürki eine knappe Viertelstunde später nach einem Eckball auf 2:2 stellte. Das Remis hätte gereicht, um den ersten Verfolger St. Gallen auf jeden Fall auf Distanz zu halten. Aber Thun wollte mehr und wurde für seine Entschlossenheit belohnt. Topskorer Christopher Ibayi mit seinem neunten Saisontreffer und Verteidiger Fabio Fehr mit einem Traumgoal machten den Sieg in den letzten fünf Minuten perfekt.

Das Team von Mauro Lustrinelli verabschiedet sich mit einer fantastischen Punkteausbeute in die kurze Winterpause. Mit 40 Zählern war der FC Thun in 19 Partien um zwei Zähler erfolgreicher als in seiner gesamten vorletzten Super-League-Saison 2019/2020 (38 Punkte in 36 Spielen). Der Weg zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte ist zwar noch sehr lang, aber angesichts der gezeigten Leistungen nicht unüberwindbar.

Ein Thuner Exploit zum Saisonende würde wohl auch den diese Woche als FCZ-Coach bestätigten Dennis Hediger freuen, der zehn Jahre lang bei den Berner Oberländern im Mittelfeld spielte. Am Samstagabend ärgerte ihn aber in erster Linie, wie seine Zürcher nach der Pause in Thun unter die Räder gerieten. Dabei verschuldete der FCZ die ersten zwei Gegentore durch Unsicherheiten in der Defensive selber. Beim 1:2 sahen die Innenverteidiger nicht gut aus, dem 2:2 ging ein Fehler von Goalie Yanick Brecher voraus.

Die erste Halbzeit mit der etwas glückhaften Führung durch Tore von Lindrit Kamberi (12.) und Matthias Phaëton (25.) war am Ende nur noch Makulatur. Nach einem Remis und zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen in diesem Jahr geht der FCZ ausserhalb der Top 6 in die Winterpause, die am 18. Januar mit dem Auswärtsspiel gegen Servette endet.

Telegramm:

Thun – Zürich 4:2 (0:2)

9733 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tore: 12. Kamberi (Tsawa) 0:1. 25. Phaëton (Markelo) 0:2. 53. Rastoder 1:2. 65. Bürki (Imeri) 2:2. 85. Ibayi (Imeri) 3:2. 89. Fehr 4:2.

Thun: Steffen; Dähler (82. Fehr), Bamert, Bürki, Heule; Roth; Meichtry (46. Imeri), Matoshi (46. Ibayi), Bertone; Labeau (90. Franke), Rastoder (74. N. Reichmuth).

Zürich: Brecher; Kamberi, Ihendu, Sauter; Markelo (67. Reverson), Tsawa (60. Krasniqi), M. Reichmuth (83. Tchamda), Phaëton (83. Emmanuel); Zuber; Perea (60. Volken), Kény.

Bemerkungen: Verwarnungen: 24. Labeau, 45. Kamberi, 57. Markelo.

Meistgelesen

Das ist der Schweizer Ski-Aufsteiger Alessio Miggiano
Thun schlägt den FCZ trotz 0:2-Rückstand und ist Wintermeister!
Gerichtsakten erwähnen mehrfach «Witness from Switzerland»

Videos aus dem Ressort

Bellinzona – Wil 0:2

Bellinzona – Wil 0:2

Challenge League | 18. Runde | Saison 25/26

20.12.2025

Thun – Zürich 4:2

Thun – Zürich 4:2

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

20.12.2025

Vaduz – Aarau 3:2

Vaduz – Aarau 3:2

Challenge League | 18. Runde | Saison 25/26

19.12.2025

Bellinzona – Wil 0:2

Bellinzona – Wil 0:2

Thun – Zürich 4:2

Thun – Zürich 4:2

Vaduz – Aarau 3:2

Vaduz – Aarau 3:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Am Sonntag geht's los. Diese 6 Super-League-Profis spielen am Afrika-Cup

Am Sonntag geht's losDiese 6 Super-League-Profis spielen am Afrika-Cup

Nationale Meisterschaft 2. Stufe. Bellinzona bleibt in der Challenge League

Nationale Meisterschaft 2. StufeBellinzona bleibt in der Challenge League

Nationale Meisterschaft 1. Stufe. Die Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League sind angesetzt

Nationale Meisterschaft 1. StufeDie Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League sind angesetzt