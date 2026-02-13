  1. Privatkunden
Challenge League Eine Runde für den FC Vaduz

SDA

13.2.2026 - 22:19

Marc Schneider kommt mit dem FC Vaduz in Bellinzona zu einem 2:0-Sieg
Marc Schneider kommt mit dem FC Vaduz in Bellinzona zu einem 2:0-Sieg
Keystone

Vaduz liegt nach der 22. Runde an der Spitze der Challenge League wieder drei Punkte vor Aarau. Während die Liechtensteiner in Bellinzona 2:0 gewinnen, verliert der FCA bei Lausanne-Ouchy mit 2:4.

Keystone-SDA

13.02.2026, 22:19

13.02.2026, 22:44

Stade Lausanne-Ouchy macht derzeit jedem Gegner auf der Pontaise das Leben schwer. Nach Yverdon und Vaduz in der Meisterschaft sowie Luzern im Cup-Viertelfinal mussten auch die Aarauer die Heimreise geschlagen antreten.

Zweimal gingen die Gäste durch Valon Fazliu (13. zum 1:0) und Shkelqim Vladi (25. zum 2:1) in Führung, bevor die Waadtländer bis zur 48. Minute auf 4:2 davonzogen. Die Aarauer Hoffnung auf eine Aufholjagd zerschlug sich in der 73. Minute, als Verteidiger Victor Petit-Viretti für eine Notbremse vom Platz flog.

Der FC Vaduz hatte beim Schlusslicht Bellinzona die deutlich einfachere Aufgabe als Aarau und löste sie dank der Tore von Dominik Schwizer (9.) und Marcel Monsberger (72.). Nach zwei sieglosen Spielen fand das Team von Marc Schneider damit zum Erfolg zurück.

Das drittplatzierte Yverdon näherte sich durch den 1:0-Heimsieg gegen Nyon dem FC Aarau bis auf sieben Punkte an.

Telegramme und Tabelle:

Wil – Rapperswil 0:2 (0:0). – 1156 Zuschauer. – SR Prskalo. – Tore: 67. Ryter 0:1. 78. Emini 0:2.

Bellinzona – Vaduz 0:2 (0:1). – 314 Zuschauer. – SR Jaussi. – Tore: 8. Schwizer (Penalty) 0:1. 72. Monsberger 0:2.

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0 (0:0). – SR Qovanaj. – Tor: 73. Soro (Eigentor) 1:0.

Etoile Carouge – Neuchâtel Xamax FCS 1:3 (1:1). – 731 Zuschauer. – SR Odiet. – Tore: 10. Kone 0:1. 15. Itaitinga 1:1. 59. Demhasaj 1:2. 63. Ben Seghir 1:3. – Bemerkungen: 41. Rote Karte gegen Rüfli (Etoile Carouge, Tätlichkeit).

Stade Lausanne-Ouchy – Aarau 4:2 (3:2). – SR Sanli. – Tore: 13. Fazliu 0:1. 24. Bah 1:1. 25. Vladi 1:2. 28. Nicola Sutter 2:2. 39. Conus 3:2. 48. Sartoretti 4:2. – Bemerkungen: 72. Rote Karte gegen Petit (Aarau, Notbremse).

1. Vaduz 22/52 (51:25). 2. Aarau 22/49 (42:29). 3. Yverdon 22/42 (43:28). 4. Stade Lausanne-Ouchy 22/35 (41:31). 5. Neuchâtel Xamax FCS 22/31 (33:33). 6. Rapperswil-Jona 22/25 (24:33). 7. Stade Nyonnais 22/21 (23:30). 8. Wil 22/21 (19:35). 9. Etoile Carouge 22/18 (22:34). 10. Bellinzona 22/14 (19:39).

