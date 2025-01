Frankfurts Torschütze Hugo Ekitiké (hinten) bringt Nico Schlotterbeck in Schwierigkeiten Keystone

Borussia Dortmund verliert auch seine dritte Partie nach dem Jahreswechsel. Der Fast-Meister von 2023 unterliegt im Freitagsspiel der 18. Bundesliga-Runde bei Eintracht Frankfurt 0:2.

Keystone-SDA, sda SDA

Obwohl das Heimteam ohne seinen herausragenden Stürmer Omar Marmoush antrat, weil dessen Transfer zu Manchester City sich auf der Zielgerade befindet, setzte sich Dortmunds Misere nach den Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und Holstein Kiel nahtlos fort.

Nur dank Gregor Kobel und dessen schnellem Reflex mit der Fussspitze geriet die Mannschaft von Noch-Trainer Nuri Sahin nicht bereits in der 1. Minute in Rückstand. Eine gute Viertelstunde später traf Hugo Ekitiké zur Führung für das Heimteam. In der Nachspielzeit machte Oscar Höjlund den Sack mit dem 2:0 zu.

Nach der 18. Runde wird der BVB damit bestenfalls auf dem 10. Platz liegen. Ob dies für Nuri Sahin Konsequenzen hat, ist offen. Nach dem 2:4 in Kiel hatte Sportchef Sebastian Kehl dem Trainer noch das volle Vertrauen ausgesprochen. Eintracht Frankfurt festigte unterdessen seinen 3. Platz vor Leipzig und Stuttgart.

Kurztelegramm und Rangliste:

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 2:0 (1:0). – 58'000 Zuschauer. – Tore: 18. Ekitiké 1:0. 92. Höjlund 2:0. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (verletzt), Borussia Dortmund mit Kobel.

Rangliste: 1. Bayern München 17/42 (53:13). 2. Bayer Leverkusen 17/38 (41:23). 3. Eintracht Frankfurt 18/36 (42:24). 4. RB Leipzig 17/30 (29:24). 5. VfB Stuttgart 17/29 (32:26). 6. Mainz 05 17/28 (30:21). 7. Wolfsburg 17/27 (38:29). 8. SC Freiburg 17/27 (25:30). 9. Werder Bremen 17/26 (31:32). 10. Borussia Dortmund 18/25 (32:31). 11. Borussia Mönchengladbach 17/24 (26:26). 12. Augsburg 17/19 (19:33). 13. Union Berlin 17/17 (14:23). 14. St. Pauli 17/14 (12:21). 15. Heidenheim 17/14 (23:36). 16. Hoffenheim 17/14 (20:34). 17. Holstein Kiel 17/11 (25:43). 18. Bochum 17/9 (14:37).