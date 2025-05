Am Ende der Barrage in Deutschland jubelte Heidenheim Keystone

Der 1. FC Heidenheim verbleibt in der Fussball-Bundesliga. Das Siegtor zum 2:1-Auswärtssieg nach einem 2:2 im Hinspiel erzielt Leonardo Scienza nach 95 Minuten mit dem Auslaufen der Nachspielzeit.

Keystone-SDA SDA

Heidenheim liess so den Traum des Dorfclubs SV Elversberg vom erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga platzen. Vor 10'000 Zuschauern erzielten Mathias Honsak (9.) für Heidenheim und Robin Fellhauser (31.) für Elversberg die übrigen Goals.

Mit dem späten Sieg durch den Treffer Scienzas stoppten die Heidenheimer, die in dieser Saison sogar international in der Conference League spielten, die märchenhafte Reise des SV Elversberg. Vor vier Jahren kickten die Saarländer noch in der Regionalliga. Dann gelang zweimal der Aufstieg: 2022 in die 3. Liga, 2023 in die 2. Bundesliga. Zum ganz grossen Coup reichte es dem Team von Trainer Horst Steffen nun aber nicht.